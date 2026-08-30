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Štátny archív v Trnave pripravil desiatu edíciu prednášok o Trnave
Prvá prednáška Diany Vaškovej priblíži 1. septembra osudy Jána Kolného, rodáka z Kerestúra (Križovany nad Dudváhom), počas prvej svetovej vojny.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Štátny archív v Trnave pripravil na september desiatu edíciu prednáškového cyklu s názvom O Trnave pod vežou, ktorý odkrýva odbornej i laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie mesta. TASR o tom informovala riaditeľka archívu Júlia Ragačová.
Trnavskí archivári sa prednáškami snažia každoročne sprostredkúvať verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov. Súčasťou každej prednášky sú aj ukážky originálov archívnych dokumentov, ktoré boli predmetom odborného výskumu archivárov, ktorých obsah je prezentovaný verejnosti po prvý raz.
Prvá prednáška Diany Vaškovej priblíži 1. septembra osudy Jána Kolného, rodáka z Kerestúra (Križovany nad Dudváhom), počas prvej svetovej vojny. Prednášajúca prostredníctvom zachovaných osobných zápiskov, pohľadníc a ďalších archívnych dokumentov sleduje jeho vojenskú službu, presuny a každodenný život na fronte. Jeho príbeh zároveň približuje osudy bežných ľudí a ich miesto v dejinách.
„Prednáška Romany Luchavovej (8. septembra) je zameraná na interpretáciu zachovaných archívnych dokumentov Spolku pestiteľov a chovateľov čistokrvného drobného domáceho zvieractva v Trnave z rokov 1933 - 1934,“ dodala Ragačová. Najpočetnejšie sú periodicky vydávané správy spolku z roku 1933. Venujú sa celosvetovej problematike živočíšnej ríše a chovu zvierat, pričom odkazujú aj na poznatky z predchádzajúcich storočí.
Tretia prednáška s názvom Pochovať do rohu cintorína... odznie 22. septembra v podaní Kataríny Boledovičovej. „Prednáška prináša pohľad na prípady ľudí, ktorí sa v druhej polovici 19. storočia rozhodli dobrovoľne ukončiť svoj život. Okrem štatistiky týchto úmrtí (z hľadiska počtov, spôsobu vykonania samovraždy atď.) priblíži aj niektoré prípady samovrážd, ktoré vo svojej dobe otriasli obyvateľmi mesta. Či už išlo o prípad matky, ktorá ukončila svoj život skokom z veže trnavského kostola alebo o mešťanostu Trnavy, ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život zastrelením,“ podotkla Ragačová.
V rámci poslednej prednášky sa riaditeľka archívu bude 29. septembra venovať mestským parným kúpeľom v Trnave. „Negatívne aspekty a pochybenia, ku ktorým došlo od roku 1928, keď boli podané prvé návrhy na vybudovanie kúpeľov pre mesto Trnava až do konca roku 1945, neboli doteraz zverejnené. Prednáška preto priblíži menej úspešný projekt mestských parných kúpeľov v Trnave,“ ozrejmila.
Trnavskí archivári sa prednáškami snažia každoročne sprostredkúvať verejnosti najnovšie poznatky z archívnych výskumov. Súčasťou každej prednášky sú aj ukážky originálov archívnych dokumentov, ktoré boli predmetom odborného výskumu archivárov, ktorých obsah je prezentovaný verejnosti po prvý raz.
Prvá prednáška Diany Vaškovej priblíži 1. septembra osudy Jána Kolného, rodáka z Kerestúra (Križovany nad Dudváhom), počas prvej svetovej vojny. Prednášajúca prostredníctvom zachovaných osobných zápiskov, pohľadníc a ďalších archívnych dokumentov sleduje jeho vojenskú službu, presuny a každodenný život na fronte. Jeho príbeh zároveň približuje osudy bežných ľudí a ich miesto v dejinách.
„Prednáška Romany Luchavovej (8. septembra) je zameraná na interpretáciu zachovaných archívnych dokumentov Spolku pestiteľov a chovateľov čistokrvného drobného domáceho zvieractva v Trnave z rokov 1933 - 1934,“ dodala Ragačová. Najpočetnejšie sú periodicky vydávané správy spolku z roku 1933. Venujú sa celosvetovej problematike živočíšnej ríše a chovu zvierat, pričom odkazujú aj na poznatky z predchádzajúcich storočí.
Tretia prednáška s názvom Pochovať do rohu cintorína... odznie 22. septembra v podaní Kataríny Boledovičovej. „Prednáška prináša pohľad na prípady ľudí, ktorí sa v druhej polovici 19. storočia rozhodli dobrovoľne ukončiť svoj život. Okrem štatistiky týchto úmrtí (z hľadiska počtov, spôsobu vykonania samovraždy atď.) priblíži aj niektoré prípady samovrážd, ktoré vo svojej dobe otriasli obyvateľmi mesta. Či už išlo o prípad matky, ktorá ukončila svoj život skokom z veže trnavského kostola alebo o mešťanostu Trnavy, ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život zastrelením,“ podotkla Ragačová.
V rámci poslednej prednášky sa riaditeľka archívu bude 29. septembra venovať mestským parným kúpeľom v Trnave. „Negatívne aspekty a pochybenia, ku ktorým došlo od roku 1928, keď boli podané prvé návrhy na vybudovanie kúpeľov pre mesto Trnava až do konca roku 1945, neboli doteraz zverejnené. Prednáška preto priblíži menej úspešný projekt mestských parných kúpeľov v Trnave,“ ozrejmila.