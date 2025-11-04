< sekcia Regióny
Štátny archív v Trnave uvedie výstavu s názvom Od kolísky po hrob
Autor TASR
Trnava 4. novembra (TASR) - Štátny archív v Trnave uvedie v stredu 5. októbra výstavu s názvom Od kolísky po hrob s podtitulom O živote a smrti k 130. výročiu zoštátnenia matrík. Výstava mapuje najdôležitejšie momenty v živote každého človeka, ktoré súvisia s narodením, svadbou a smrťou, na základe výsledkov výskumu archívnych dokumentov. Informovala o tom riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová.
Výstava bude rozdelená do dvoch častí. Prvá mapuje narodenie človeka a jeho krst, uvedenie do života a svadbu. „Vystavené sú rôzne tlačivá rodných a krstných listov, výpisy z matriky narodených a pokrstených z evanjelickej fary v Hlbokom z 19. mája 1857, ktoré podpísal vtedajší evanjelický farár v Hlbokom Jozef Miloslav Hurban,“ priblížila Ragačová.
Zvlášť vymedzená časť výstavy sa týka pôrodných babíc a asistentiek. „Ponúkne záznamy o platoch pôrodných babíc v Trnave z rokov 1727 a 1744, sadzobník za úkony pôrodných asistentiek (z 30. júna 1927), evidenciu pôrodných báb Obvodného notárskeho úradu v Chtelnici (1939 – 1942),“ doplnila. Zo zbierkových predmetov bude vystavená napríklad „kútna“ plachta z prvej polovice 20. storočia či zriadenie prenatálnej poradne v Piešťanoch (1940).
Sobáš odprezentujú okrem iného aj sobášne listy, pozvánka na sobáš Vilmy Diamantovej a kaviarnika Mikuláša Dringlera v Trnave z roku 1922, svadobné pohľadnice na braillovom papieri i správa o okradnutí manžela manželkou z roku 1922. Výstava ponúkne aj niekoľko zaujímavých životných príbehov z trnavského regiónu vrátane Alfréda Wetzlera a Jozefa Veselského. „Priblíži aj smutný príbeh krypty rodu Esterházy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, keďže na výstave budú prezentované časti zo sarkofágov (levie hlavy). Sarkofágy boli nenávratne poškodené v roku 1978 vojakmi základnej služby z Vojenského útvaru Malacky,“ ozrejmila Ragačová.
Okrem primárneho prameňa - matrík - budú podľa jej slov prezentované aj sekundárne genealogické pramene, ktoré môže verejnosť využiť pri výskume vlastných predkov. Počas vernisáže sa uskutoční tiež vyhodnotenie súťaže Môj rodokmeň, ktorú vyhlásil archív pre žiakov základných škôl z okresu Trnava. Do súťaže bolo doručených spolu 92 prác. „Všetky doručené práce sú inštalované v rámci výstavy a návštevníci si ich budú môcť pozrieť počas jej trvania,“ dodala. Vernisáž sa uskutoční v stredu o 16.00 h v priestoroch Štátneho archívu v Trnave. Výstava potrvá do 4. septembra 2026.
