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Štátny archív získal zreštaurovanú matriku farnosti Zlaté Moravce
Matričná kniha bola dlhodobo vystavená intenzívnej manipulácii a bola v zlom stave.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - Zbierka dokumentov v Štátnom archíve (ŠA) Nitra sa rozrástla o nový dokument. Je ním zreštaurovaná rímskokatolícka matrika farnosti Zlaté Moravce z rokov 1721 až 1776.
Podľa ŠA patria matriky medzi najvýznamnejšie archívne dokumenty. „Tie z farnosti Zlaté Moravce sa zachovali už od roku 1687. Až donedávna boli uložené vo farnosti. V rámci akvizičnej činnosti sa nám po spolupráci s nitrianskym biskupstvom podarilo v roku 2015 všetky matriky z rokov 1681 až 1828 prevziať do starostlivosti a tak skompletizovať celú sériu tamojších zachovaných kníh,“ uviedol ŠA Nitra.
Matričná kniha bola dlhodobo vystavená intenzívnej manipulácii a bola v zlom stave. „Jej celokožená väzba, pokrytá teľacou usňou, bola výrazne poškodená a oddelená od konštrukcie väzby. Značne deformovaný bol aj samostatný knižný blok, ktorý vykazoval výrazné mechanické poškodenie okrajov listov. Knihu reštaurovala Laura Pacherová zo Slovenského národného archívu. Výsledkom je opäť jeden zachránený dokument s mimoriadnou informačnou sýtosťou,“ doplnil ŠA Nitra.
Podľa ŠA patria matriky medzi najvýznamnejšie archívne dokumenty. „Tie z farnosti Zlaté Moravce sa zachovali už od roku 1687. Až donedávna boli uložené vo farnosti. V rámci akvizičnej činnosti sa nám po spolupráci s nitrianskym biskupstvom podarilo v roku 2015 všetky matriky z rokov 1681 až 1828 prevziať do starostlivosti a tak skompletizovať celú sériu tamojších zachovaných kníh,“ uviedol ŠA Nitra.
Matričná kniha bola dlhodobo vystavená intenzívnej manipulácii a bola v zlom stave. „Jej celokožená väzba, pokrytá teľacou usňou, bola výrazne poškodená a oddelená od konštrukcie väzby. Značne deformovaný bol aj samostatný knižný blok, ktorý vykazoval výrazné mechanické poškodenie okrajov listov. Knihu reštaurovala Laura Pacherová zo Slovenského národného archívu. Výsledkom je opäť jeden zachránený dokument s mimoriadnou informačnou sýtosťou,“ doplnil ŠA Nitra.