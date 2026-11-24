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Štátny archív zreštauroval mestskú knihu obce Štítnik
Mestská kniha z rokov 1696 až 1729 je súčasťou fondu s názvom Mestečko Štítnik, ktorý uchováva Štátny archív v Košiciach na svojom pracovisku v Rožňave.
Autor TASR
Štítnik 24. novembra (TASR) - Štátny archív v Košiciach zreštauroval mestskú knihu gemerskej obce Štítnik z prelomu 17. a 18. storočia. Historická kniha obsahuje zápisy, listiny, zmluvy a ďalšie informácie viažuce sa k Štítniku, ktorý bol v minulosti jedným z hospodárskych, kultúrnych a remeselných centier regiónu. TASR o tom informoval riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič.
Mestská kniha z rokov 1696 až 1729 je súčasťou fondu s názvom Mestečko Štítnik, ktorý uchováva Štátny archív v Košiciach na svojom pracovisku v Rožňave. Historická kniha nebola v dobrom stave, archív preto hľadal možnosti, ako ju zreštaurovať. O obnovu knihy sa nakoniec postarala Slovenská národná knižnica v Martine, reštaurovanie trvalo približne dva mesiace.
Väzba knihy bola silne poškodená úbytkom koženého pokryvu. Knižný obal i blok boli znečistené, mechanicky a biologicky poškodené. „Na začiatku procesu reštaurovania bola kniha dezinfikovaná účinkom n-butanolu, ktorý zlikvidoval všetky plesne, mikroorganizmy a hmyz. Kniha sa mechanicky vyčistila mäkkými gumami, rozobrala a bola neutralizovaná. Chýbajúce časti sa doliali papierovou suspenziou príbuznej farby. Následne sme knihu zviazali rovnakým spôsobom, aký bol použitý v 17. storočí,“ priblížil riaditeľ Ochrany fondov Slovenskej národnej knižnice Ondrej Híreš.
Mestské knihy sú základnou diplomatickou kategóriou, obsahujú zápisy o majetkových prevodoch a súdnych sporoch. „V tejto mestskej knihe sa nachádzajú prepisy starších listín, ktoré sa týkali Štítnika. Z dôležitých zmlúv sú zaprotokolované celé texty. Štítnik mal právo meča, preto tam nájdeme aj informácie o súdnych sporoch, ktoré riešilo toto mestečko. V knihe sa dozvieme o štítnických hámroch, mlynoch, pozemkoch. Je možné nájsť mená všetkých richtárov v tomto období,“ priblížil Pavlovič.
Kniha je tiež bohatým zdrojom informácií o činnosti mestečka, lokalitách, chotárnych názvoch, hospodárení a jeho obyvateľoch. Obsahuje záznamy o podielových vlastníkoch na niekdajšom štítnickom panstve a demografické údaje. Približuje tiež hospodárske pomery, v akých obyvatelia žili, či problémy, s ktorými sa stretávali. Napísaná je v latinskom a maďarskom jazyku.
Mestská kniha z rokov 1696 až 1729 je súčasťou fondu s názvom Mestečko Štítnik, ktorý uchováva Štátny archív v Košiciach na svojom pracovisku v Rožňave. Historická kniha nebola v dobrom stave, archív preto hľadal možnosti, ako ju zreštaurovať. O obnovu knihy sa nakoniec postarala Slovenská národná knižnica v Martine, reštaurovanie trvalo približne dva mesiace.
Väzba knihy bola silne poškodená úbytkom koženého pokryvu. Knižný obal i blok boli znečistené, mechanicky a biologicky poškodené. „Na začiatku procesu reštaurovania bola kniha dezinfikovaná účinkom n-butanolu, ktorý zlikvidoval všetky plesne, mikroorganizmy a hmyz. Kniha sa mechanicky vyčistila mäkkými gumami, rozobrala a bola neutralizovaná. Chýbajúce časti sa doliali papierovou suspenziou príbuznej farby. Následne sme knihu zviazali rovnakým spôsobom, aký bol použitý v 17. storočí,“ priblížil riaditeľ Ochrany fondov Slovenskej národnej knižnice Ondrej Híreš.
Mestské knihy sú základnou diplomatickou kategóriou, obsahujú zápisy o majetkových prevodoch a súdnych sporoch. „V tejto mestskej knihe sa nachádzajú prepisy starších listín, ktoré sa týkali Štítnika. Z dôležitých zmlúv sú zaprotokolované celé texty. Štítnik mal právo meča, preto tam nájdeme aj informácie o súdnych sporoch, ktoré riešilo toto mestečko. V knihe sa dozvieme o štítnických hámroch, mlynoch, pozemkoch. Je možné nájsť mená všetkých richtárov v tomto období,“ priblížil Pavlovič.
Kniha je tiež bohatým zdrojom informácií o činnosti mestečka, lokalitách, chotárnych názvoch, hospodárení a jeho obyvateľoch. Obsahuje záznamy o podielových vlastníkoch na niekdajšom štítnickom panstve a demografické údaje. Približuje tiež hospodárske pomery, v akých obyvatelia žili, či problémy, s ktorými sa stretávali. Napísaná je v latinskom a maďarskom jazyku.