Štátny komorný orchester Žilina predčasne ukončil 46. sezónu

Žilina 11. mája (TASR) – Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva kultúry SR predčasne ukončil 46. sezónu. Informuje o tom na sociálnej sieti. Zakúpené vstupenky na zrušené koncerty (počnúc koncertom 12. marca) môžu diváci vrátiť do 30. júna v pokladnici ŠKO Žilina.



"Po jej opätovnom otvorení od pondelka 18. mája v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h pri dodržaní hygienických opatrení - rúško, dezinfekcia rúk, vstup do budovy ŠKO po jednom. Požiadať o vrátenie vstupného môžu aj písomne e-mailom na adrese vstupenky@skozilina.sk. K žiadosti treba priložiť naskenované vstupenky na refundáciu a uviesť číslo účtu a kód banky (IBAN, SWIFT/BIC). Na e-mailové žiadosti o vrátenie vstupného budeme odpovedať postupne," uviedol ŠKO.



Pre abonentov pripravuje ŠKO kompenzáciu za zrušené koncerty v budúcej sezóne, o ktorej bude informovať na webovej stránke. "Ak sa nás rozhodnete podporiť neuplatnením nároku na vrátenie vstupného za zrušené koncerty, budeme vám veľmi vďační za preukázanú podporu a pochopenie v tomto náročnom období," dodal ŠKO.