Stavanie májov v Detve sprevádzal folklórny program

Detva 27. apríla (TASR) - Folklórny program, vystúpenie seniorov i zvuk detvianskej heligónky boli súčasťou nedeľného stavania májov v Detve. Tento rok ich stavali skôr, aby si víkendový program mohli užiť obyvatelia i návštevníci mesta. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran.



Dodal, že v strede týždňa by si podujatie užilo menej ľudí ako počas nedele. „Počasie nám vyšlo, je slnečno a teplo. Stavanie mája má v Detve dlhoročnú tradíciu a my si ju ctíme,“ povedal. Farebne zdobené stromy symbolizujú príchod jari. So sprievodom hudby a folklórnych vystúpení postavili jeden pred domom kultúry a druhý na Námestí SNP v historickej časti Detvy. Na konci mesiaca ich zas zvalia.



Pred kultúrnym domom na sídlisku sa divákom zároveň predstavili heligonkári z Podpoľania. Heligónku, gombíkovú ťahaciu harmoniku doplnenú o zosilnenú basovú časť, predstavili jej nadšenci v hudobnom programe. Heligonkár Peter Purdek z Detvy TASR povedal, že prišli mladí i starší hudobníci. „Radi sa k nám vracajú a prinášajú piesne a zvyky, ktoré sa hrávali a spievali. Niektoré sú veselé, iné pomalšie, všetky sú však krásne,“ priblížil s tým, že heligónka má pod Poľanou tradíciu. Nechýba na oslavách, zabíjačkách a nájsť ju možno v každom druhom dome. „V minulosti to tak nebolo, teraz ju však už takmer každý starý otec kúpi synovi alebo vnukovi,“ poznamenal.



Detva je bohatá na tradičnú ľudovú kultúru, ktorú si dodnes zachováva ako svoje najvzácnejšie bohatstvo. Môže sa pýšiť hudobníkmi a umelcami, ktorí reprezentujú svoje rodisko. Tradície pod Poľanou sa zachovávajú aj vďaka Folklórnym slávnostiam v Detve. Tento rok sa uskutočnia od 10. do 13. júla v areáli amfiteátra, bude to ich 58. ročník.