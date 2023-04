Stavaním mája otvorili vo svidníckom skanzene tohtoročnú sezónu

Svidník 28. apríla (TASR) - Svidnícky skanzen zdobí máj, postavili ho tam v piatok v rámci programu otvorenia tohtoročnej sezóny. Podľa riaditeľa Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SNM - MUK) Jaroslava Džoganíka stavanie mája je starou tradíciou, ktorú chceli dodržať.



"Urobili sme to už teraz v piatok, lebo si myslíme, že keď prídu návštevníci do Svidníka, tak budú vedieť, že skanzen je otvorený. Čakali sme na túto chvíľu od jesene až doteraz. Postavili sme máj, urobili sme krátky kultúrny program a okrem toho sme pre všetkých návštevníkov pripravili aj chutný ukrajinský boršč," povedal pre TASR Džoganík.



V súvislosti s aktuálnou sezónou majú po rokoch, keď platili obmedzenia pre pandémiu COVID-19, optimistické očakávania. "V roku 2019 sme išli hore aj s návštevnosťou, prosperitou a potom prišli roky pandémie a rok vojny na Ukrajine. Chcem veriť, že sa vrátime aspoň na úroveň roku 2019," skonštatoval riaditeľ.



Ročne všetky tri expozície - kultúrno-historickú v centre mesta, národopisnú v prírode (skanzen) a Galériu Dezidera Millyho navštívi do 20.000 ľudí. Najnavštevovanejší je skanzen, v ktorom sa nachádza 50 objektov ľudovej architektúry. "Sú to drevené obydlia, svetské, sakrálne aj hospodárske budovy. Je to jedna veľká dedina v meste Svidník," priblížil Džoganík.



Pre návštevníkov si počas sezóny pripravili viaceré podujatia. "Každý víkend bude mať bohatý program, či to budú tvorivé dielne pre školskú mládež, programy pre dospelých alebo folklórne podujatia, ale aj festivaly. Samozrejme, vyvrcholením sezóny v septembri budú Pirohy 2023 - Deň ľudových tradícií," dodal riaditeľ.