Stavba atletického štadióna v Martine pokračuje napriek obmedzeniam

Martin 31. mája (TASR) – Práce na stavbe atletického štadióna pri Spojenej škole v Martine nezastavila ani koronakríza a sú v predstihu so schváleným harmonogramom. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martiny Remencovej bude štadión spĺňať štandardy na súťaže podľa medzinárodných predpisov.



Podotkla, že práce sa nezastavili napriek problémom s dodávkou materiálu, aj s vycestovaním zazmluvneného certifikovaného geodeta z Česka na Slovensko pre uzavreté hranice. "Obe komplikácie sa podarilo vyriešiť a vďaka tomu práce napredujú. Do dnešného dňa sa podarilo osadiť žľaby, obrubníky a zrealizované sú podkladné vrstvy pod atletickými plochami," povedal riaditeľ odboru investícií a správy majetku Úradu ŽSK Peter Mrvečka.



Na futbalovom ihrisku je vybudovaný nový odvodňovací systém so závlahovým systémom a sú zrealizované všetky vrstvy futbalového ihriska. "Po dobudovaní elektrickej prípojky sa závlahový systém spustí a nasledovať bude výsev trávnika. Teraz sa kladú asfaltové vrstvy pod tartanové povrchy. Samotné tartanové povrchy by sa mali začať pokladať zhruba od polovice júna," doplnila hovorkyňa ŽSK.



"Od nového areálu očakávame významné posunutie športových úspechov turčianskych atlétov v rámci Slovenska i v rámci medzinárodných podujatí. Plány s využitím sú veľké a zostáva dúfať, že krásny štadión uspokojí potreby študentov, atlétov i rekreačných bežcov," povedal riaditeľ Spojenej školy Jozef Zanovit.



V prvej etape výstavby sa počíta s dobudovaním atletického 400-metrového oválu s ôsmimi dráhami, postavením športovísk pre atletiku - doskočisko pre skok do diaľky, vrh guľou či beh cez prekážky - vhodných aj na medzinárodné súťaže a ihrisko pre školské súťaže. "Práce budú stáť viac ako dva milióny eur. Atletický zväz podporí výstavbu štadióna dotáciou vo výške 400.000 eur, zvyšné náklady bude zdieľať ŽSK s mestom Martin. Okrem časti finančného krytia ŽSK vložil do združenia aj pozemok, na ktorom prebieha výstavba," uzavrela Remencová.



ŽSK uzavrel zmluvu so zhotoviteľom atletického oválu v Martine v novembri 2019, práce by sa mali podľa pôvodného termínu ukončiť do 12 mesiacov.