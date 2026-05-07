Stavba cyklochodníka v Piešťanoch ďalej obmedzuje viaceré križovatky
Križovatka ulíc Pod Párovcami a Sv. Cyrila a Metoda zostáva prejazdná, pričom práce zhotoviteľ realizuje v dvoch etapách. Obmedzenia majú trvať do 10. mája.
Autor TASR
Piešťany 7. mája (TASR) - Viaceré križovatky v meste Piešťany zostávajú naďalej v súvislosti s výstavbou cyklochodníka Pod Párovcami vo výstavbe alebo s dopravnými obmedzeniami. Pre dopravu sú už otvorené križovatky na uliciach Beethovenova, Kuzmányho, Valová a Cyrila a Metoda. Samospráva o tom informovala na základe údajov od zhotoviteľa stavby na svojom webe.
Križovatka ulíc Pod Párovcami a Sv. Cyrila a Metoda zostáva prejazdná, pričom práce zhotoviteľ realizuje v dvoch etapách. Obmedzenia majú trvať do 10. mája. Do rovnakého termínu sú vo výstavbe aj križovatky na uliciach I. Stodolu a Bodona, pričom križovatka na Bodone zostáva prejazdná a práce prebiehajú rovnako v dvoch etapách.
Práce na križovatke Bajzova majú pokračovať do štvrtka, na križovatkách Strečnianska a Starohradská do 8. mája. Radnica zároveň poďakovala obyvateľom a vodičom za trpezlivosť počas realizácie stavebných prác. Súčasne avizovala, že o ďalšom postupe výstavby bude priebežne informovať.
