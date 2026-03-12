< sekcia Regióny
Stavba cyklochodníka v Piešťanoch ide podľa plánu

Autor TASR
Piešťany 12. marca (TASR) - Práce na výstavbe cyklochodníka na ulici Pod Párovcami v Piešťanoch pokračujú podľa harmonogramu. Od začiatku realizácie vykonali na stavbe výruby drevín a v súčasnosti intenzívne prebiehajú búracie práce. Odstraňujú sa pôvodné chodníky a upravujú sa križovatky Beethovenova - Winterova a Pod Párovcami - Starohradská. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Zároveň sa začínajú práce na výstavbe nových chodníkov a na úprave križovatky Beethovenova - Winterova, kde sa realizuje výšková úprava priechodu pre chodcov. Prebieha tiež hĺbenie rýh pre základovú konštrukciu múrov pri budove Lesoprojektu. „V najbližších dňoch sa po ukončení búracích prác plánuje začať s výstavbou konštrukčných vrstiev cyklochodníka a chodníka, najmä osadzovaním obrubníkov a realizáciou ďalších vrstiev konštrukcie vozovky,“ ozrejmila.
Počas výstavby budú kmene stromov, ktoré nebolo potrebné vyrúbať, chránené debnením. „S jeho montážou na približne 40 stromoch sa začalo 11. marca 2026,“ doplnila.
Pri búracích prácach pôvodného chodníka a odkope zemnej pláne pre nové vrstvy cyklocesty, ako aj pri odstraňovaní oplotenia pred bytovým domom, došlo k čiastočnému rozrušeniu historického tehlového múru. „Murivo nebolo možné zachovať v pôvodnom stave, keďže malta bola zvetraná a viaceré tehly boli voľne uložené. Zhotoviteľ preto musel uvoľnené časti muriva odstrániť z miesta budúcej konštrukcie vozovky. Po dokončení prác v tomto úseku a po výstavbe nového oplotenia bude tehlový múr opravený,“ zhrnula.
Cyklochodník Pod Párovcami v Piešťanoch by sa mal už na jar stať cyklotepnou „starých Piešťan“. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Peter Jančovič, ide o významnú investíciu, ktorá zásadne zlepší prepojenie s centrom mesta a prinesie bezpečnejšie podmienky pre cyklistov aj chodcov. Zdôraznil, že mesto má voči „starým Piešťanom“ investičný dlh. „Buduje sa cyklotepna, pretože v starých Piešťanoch reálne nemáme žiadny dlhší cyklochodník pre takéto cyklistické mesto. Nemáme bezpečné prepojenie na centrum mesta,“ skonštatoval.
Mesto vybralo zhotoviteľa v opakovanom verejnom obstarávaní, keďže v prvom obstarávaní pôvodný víťaz nesplnil podmienky a ďalší uchádzač zmluvu nepodpísal pre krátky termín realizácie. Zmluvu podpísalo so spoločnosťou Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II v hodnote takmer 2,4 milióna eur. Keďže projekt bol úspešný vo výzve Ministerstva dopravy (MD) SR financovanej z plánu obnovy, zameranej na rozvoj cyklistickej infraštruktúry, mesto po podpise zmluvy so zhotoviteľom požiadalo MD SR o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov, čomu rezort vyhovel.
