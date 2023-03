Stavba cyklotrasy v Malackách obmedzí dopravu na hlavnej križovatke

Malacky 18. marca (TASR) - Na hlavnej svetelnej križovatke v Malackách začali platiť dopravné obmedzenia. "Súvisia s výstavbou cyklotrasy Družstevná – Radlinského," informuje mesto.



V dôsledku prác uzavrú niektoré priechody pre chodcov a zúžia vozovku pri odbočovaní zo Záhoráckej na Štefánikovu ulicu. "V tomto úseku bude tiež znížená rýchlosť," spresňuje samospráva.



Upozorňuje tiež na to, že v rámci stavebných prác sa zmenší jeden ostrovček v križovatke a mierne sa posunie odbočovacie rameno na Štefánikovu ulicu.



Úprava križovatky je súčasťou výstavby cyklotrasy, kontrakt so zhotoviteľom podpísalo mesto na konci novembra minulého roka. Cyklochodník by mal byť hotový v priebehu jari.