Stavba električkovej trate podľa Sarlósa mešká z objektívnych príčin

Bratislava 7. februára (TASR) - Projekt predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku Jungmannova - Janíkov dvor mešká podľa člena bratislavskej mestskej i petržalskej miestnej dopravnej komisie Adama Sarlósa z objektívnych príčin. Je však presvedčený, že napriek komplikáciám robí magistrát všetko pre to, aby bol jeden z najväčších dopravných projektov v hlavnom meste dokončený čo najskôr. Iného názoru je podpredseda mestskej dopravnej komisie Martin Winkler. Podľa neho nebude projekt dokončený ani v roku 2026. Uviedli to pre TASR.



"Projekt mešká, pretože objektívne nastali okolnosti ako vypuknutie vojny na Ukrajine a s tým spojená kríza s vysokými cenami stavebných materiálov, kde hlavné mesto reálne čelilo hrozbe, že sa stavba ukončí. Neskôr nastali ďalšie nepredvídateľné komplikácie," skonštatoval Sarlós.



Zdržania pri takomto type rozsiahlych stavieb nie sú podľa neho neobvyklé. Uznáva, že niektoré stavebné práce sa môžu vykonávať len za vhodných poveternostných podmienok, nemyslí si však, že by celá stavba stála niekoľko týždňov pre počasie. Dôvodov na "prestoje" je podľa neho mnoho, napríklad nález environmentálnej záťaže či nevybuchnutej munície, zvýšená podzemná hladina vody či neúnosné podložie.



"Všetci by sme uvítali vyššie tempo na stavbe, no som presvedčený, že sa robí všetko pre to, aby bol projekt hotový čo najskôr," poznamenal Sarlós, poukazujúc na zintenzívnenie stavebných prác. Je presvedčený, že projekt je zo strany hlavného mesta manažérsky zvládnutý. Realizácia stavby je podľa neho najmä na pleciach riadne vysúťaženej firmy. "Aj napriek toľkým komplikáciám, ktoré nastali vis maior, realizácia pokračuje," odkázal Sarlós.



Iný pohľad na vec má podpredseda bratislavskej dopravnej komisie Winkler, ktorý nedávne vyjadrenia magistrátu o nemožnosti garantovať termín dokončenia projektu vníma ako "veľmi rozporuplný signál obyvateľom mesta". "Termín sa už viackrát posúval a stále je dokončenie v nedohľadne. Je to rozhodne v protiklade s profesionalitou, ktorú by sme od vedenia mesta očakávali," zdôraznil Winkler.



Podľa vlastných slov chápe frustráciu a nespokojnosť s intenzitou stavebných prác. Hľadať vinníka v počasí je podľa neho "dosť slabý argument", stavebné firmy vedia podľa neho plánovať výstavbu na základe ročných období. "Trúfnem si povedať, že sa celý projekt nedokončí ani do konca druhého volebného obdobia primátora," podotkol Wikler.



Magistrát pre TASR v januári uviedol, že v súčasnosti nevie garantovať konkrétny termín dokončenia petržalskej električkovej trate. Tvrdí však, že robí všetko pre to, aby bola hotová čo najskôr. Spomalenie, miestami utlmenie stavených prác v niektorých úsekoch v posledných týždňoch odôvodňuje aj poveternostnými podmienkami, keďže nie všetky práce sa vzhľadom na technologický postup dajú vykonávať v daždi či mraze.



S výstavbou trate začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Podľa pôvodných plánov mala byť trať dokončená do konca roka 2023. Súčasný harmonogram prác hovorí o konci septembra 2024.