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Stavba pavilónu nemocnice v Spišskej Novej Vsi napreduje s predstihom
Ministerstvo zdravotníctva SR na projekt vyčlenilo 48 miliónov eur s DPH.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 30. júna (TASR) - Výstavba nového nemocničného pavilónu v Spišskej Novej Vsi napreduje s predstihom. Aktuálne má stavba dokončenú fasádu a míľnik „shell & core“, ktorý mal byť podľa pôvodného harmonogramu splnený do konca júna, nemocnica dosiahla už vo februári. Generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha informoval, že v súčasnosti prebiehajú práce vnútri budovy a na stavbu už bola dodaná väčšina kľúčových technologických zariadení.
Súčasťou projektu je aj nové chirurgické oddelenie, ktoré bolo odovzdané rovnako vo februári so štvormesačným predstihom a aktuálne už poskytuje plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pacientom. Tretí najväčší projekt spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve aj po zrealizovaní investície zostane naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja (KSK).
„Každý ďalší dokončený krok nás približuje k cieľu vybudovať modernú nemocnicu, ktorá prinesie vyšší komfort pacientom aj zdravotníkom a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť obyvateľom celého regiónu,“ uviedol Čuha. Vysvetlil, že „shell & core“ predstavuje základnú stavebnú úroveň budovy. Tá je v súčasnosti kompletne zateplená a má dokončenú fasádu. Vo vnútorných priestoroch sú zrealizované sadrokartónové konštrukcie v obidvoch záklopoch, dokončené potery a už sú položené prvé PVC podlahy. Pokračuje montáž rastrov pre kazetové podhľady a položená je už približne polovica všetkých keramických obkladov.
Posun nastal aj v exteriéri, dobudovali sa prvé asfaltové povrchy a pribúdajú dláždené plochy. Súbežne pokračuje aj inštalácia technologického vybavenia budovy. „Nový pavilón postupne získava svoju finálnu podobu a každý mesiac prináša viditeľný posun. Mimoriadne nás teší, že nové chirurgické oddelenie, ktoré sme otvorili vo februári, už niekoľko mesiacov úspešne slúži pacientom a zdravotníkom,“ dodala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
Ministerstvo zdravotníctva SR na projekt vyčlenilo 48 miliónov eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, dosiahne 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel financuje zo súkromných zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. „Táto investícia zásadne mení podobu zdravotnej starostlivosti v našom kraji a je veľkým krokom k tomu, aby mali obyvatelia k dispozícii modernú medicínu na úrovni 21. storočia. Verím, že po dokončení bude nemocnica dlhodobo slúžiť ľuďom v celom regióne a prirodzene pomôže posilniť zdravotnú starostlivosť aj pre širšie okolie,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.
Súčasťou projektu je aj nové chirurgické oddelenie, ktoré bolo odovzdané rovnako vo februári so štvormesačným predstihom a aktuálne už poskytuje plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pacientom. Tretí najväčší projekt spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve aj po zrealizovaní investície zostane naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja (KSK).
„Každý ďalší dokončený krok nás približuje k cieľu vybudovať modernú nemocnicu, ktorá prinesie vyšší komfort pacientom aj zdravotníkom a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť obyvateľom celého regiónu,“ uviedol Čuha. Vysvetlil, že „shell & core“ predstavuje základnú stavebnú úroveň budovy. Tá je v súčasnosti kompletne zateplená a má dokončenú fasádu. Vo vnútorných priestoroch sú zrealizované sadrokartónové konštrukcie v obidvoch záklopoch, dokončené potery a už sú položené prvé PVC podlahy. Pokračuje montáž rastrov pre kazetové podhľady a položená je už približne polovica všetkých keramických obkladov.
Posun nastal aj v exteriéri, dobudovali sa prvé asfaltové povrchy a pribúdajú dláždené plochy. Súbežne pokračuje aj inštalácia technologického vybavenia budovy. „Nový pavilón postupne získava svoju finálnu podobu a každý mesiac prináša viditeľný posun. Mimoriadne nás teší, že nové chirurgické oddelenie, ktoré sme otvorili vo februári, už niekoľko mesiacov úspešne slúži pacientom a zdravotníkom,“ dodala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
Ministerstvo zdravotníctva SR na projekt vyčlenilo 48 miliónov eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, dosiahne 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel financuje zo súkromných zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. „Táto investícia zásadne mení podobu zdravotnej starostlivosti v našom kraji a je veľkým krokom k tomu, aby mali obyvatelia k dispozícii modernú medicínu na úrovni 21. storočia. Verím, že po dokončení bude nemocnica dlhodobo slúžiť ľuďom v celom regióne a prirodzene pomôže posilniť zdravotnú starostlivosť aj pre širšie okolie,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.