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Stavba plavárne v Kráľovskom Chlmci pokračuje podľa harmonogramu
Krytá plaváreň vzniká pri Gymnáziu - Gimnáziu na Horešskej ulici v Kráľovskom Chlmci.
Autor TASR
Kráľovský Chlmec 10. júna (TASR) - Práce na stavbe krytej plavárne v Kráľovskom Chlmci pokračujú podľa harmonogramu. Uviedol to v stredu počas kontrolného dňa na stavbe predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Ako doplnil, na stavbe sú už osadené základy a začínajú rásť aj múry objektu.
„Stavbyvedúci ma uistil, že všetko ide podľa časového harmonogramu, na stavbe nie sú žiadne výrazné problémy,“ povedal Trnka. Podľa jeho slov upravili aj niektoré technológie, čo by malo priniesť nižšie prevádzkové náklady a zároveň vyššiu kvalitu vody, a to bez navýšenia finančných prostriedkov.
Krytá plaváreň vzniká pri Gymnáziu - Gimnáziu na Horešskej ulici v Kráľovskom Chlmci. Výstavbu odštartovali v decembri zástupcovia kraja, mesta a školy poklepaním základného kameňa. Ide o prvý projekt tohto typu, ktorý KSK realizuje vo svojej histórii. Investícia predstavuje 9,74 milióna eur, pričom kraj plánuje na výstavbu použiť 6,5 milióna eur z úveru a zvyšok financovať z vlastného rozpočtu. Dodávateľom stavby je spoločnosť Metrostav Slovakia.
Po dokončení bude objekt prevádzkovať Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec. Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať dve nadzemné podlažia. Súčasťou bude 25-metrový plavecký bazén s platformou na skoky do vody, menší výučbový bazén pre deti, hľadisko s kapacitou 250 miest, šatne, sociálne zázemie a bufet.
Školáci by mali plaváreň využívať najmä v dopoludňajších hodinách. Popoludní má slúžiť na kurzy plávania, programy pre deti či začiatočníkov, večer verejnosti, športovým klubom a na rekreačné plávanie či tréningové aktivity. V spádovom regióne navštevuje základné a stredné školy spolu viac ako 4900 žiakov.
„Stavbyvedúci ma uistil, že všetko ide podľa časového harmonogramu, na stavbe nie sú žiadne výrazné problémy,“ povedal Trnka. Podľa jeho slov upravili aj niektoré technológie, čo by malo priniesť nižšie prevádzkové náklady a zároveň vyššiu kvalitu vody, a to bez navýšenia finančných prostriedkov.
Krytá plaváreň vzniká pri Gymnáziu - Gimnáziu na Horešskej ulici v Kráľovskom Chlmci. Výstavbu odštartovali v decembri zástupcovia kraja, mesta a školy poklepaním základného kameňa. Ide o prvý projekt tohto typu, ktorý KSK realizuje vo svojej histórii. Investícia predstavuje 9,74 milióna eur, pričom kraj plánuje na výstavbu použiť 6,5 milióna eur z úveru a zvyšok financovať z vlastného rozpočtu. Dodávateľom stavby je spoločnosť Metrostav Slovakia.
Po dokončení bude objekt prevádzkovať Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec. Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať dve nadzemné podlažia. Súčasťou bude 25-metrový plavecký bazén s platformou na skoky do vody, menší výučbový bazén pre deti, hľadisko s kapacitou 250 miest, šatne, sociálne zázemie a bufet.
Školáci by mali plaváreň využívať najmä v dopoludňajších hodinách. Popoludní má slúžiť na kurzy plávania, programy pre deti či začiatočníkov, večer verejnosti, športovým klubom a na rekreačné plávanie či tréningové aktivity. V spádovom regióne navštevuje základné a stredné školy spolu viac ako 4900 žiakov.