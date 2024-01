Stavba trate električky na košické letisko stojí pre spor o pozemky

Košice 19. januára (TASR) - Projekt výstavby novej cesty a električkovej trate na košické letisko, ktorý by mal realizovať štát, už roky stojí pre súdny spor o pozemky. Rozhodnutie už pritom vydal okresný aj krajský súd, najnovšie sa kauza dostáva na Najvyšší súd (NS) SR.



"Z tohto dôvodu spoločnosť MH Invest II, s. r. o., až do určenia zákonného vlastníka dotknutých pozemkov nemohla pokračovať v realizácii projektu a s ohľadom na časový posun od začatia príprav projektu identifikuje možnosti a riziká ďalšieho pokračovania v projekte," uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Mária Pavlusík.



Projekt Zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku Košice - Pereš schválilo Ministerstvo hospodárstva SR ešte v septembri 2017. Nová infraštruktúra by mala slúžiť na dopravu zamestnancov do priemyselného parku i cestujúcich na letisko. Plánovaná cesta sa mala napojiť na komunikáciu R2 v časti Pereš a jednokoľajová električková trať by viedla popri nej. Projekt zahŕňa aj verejné parkovisko. Odhadované náklady vo výške 27 miliónov eur boli podľa rezortu kryté navýšením základného imania spoločnosti MH Invest II.



Štátna firma na účely výstavby v roku 2018 podpísala memorandá o porozumení s mestom Košice, Dopravným podnikom mesta Košice, Letiskom Košice a spoločnosťou U-Shin Slovakia.



Projekt mal byť realizovaný v súčinnosti so spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko ako vlastníkom pozemkov a držiteľom povolení v pripravovanej cestnej komunikácii. V priebehu prípravnej fázy projektu sa však začal na Okresnom súde Košice II súdny spor o časť pozemkov, kde je táto spoločnosť žalovanou stranou. Žalobca zo Švajčiarska bol nespokojný s právoplatnými reštitučnými rozhodnutiami a domáhal sa určenia nehnuteľnosti ako súčasti dedičstva. Okresný súd v januári 2022 žalobu zamietol, čím rozhodol v prospech firmy. Po odvolaní sa žalobcu Krajský súd v Košiciach tento rozsudok vlani v septembri potvrdil.



"Podľa najaktuálnejších informácií však podala protistrana v danej veci dovolanie," uviedla Pavlusík. To pre TASR potvrdila hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. "Dňa 18. decembra 2023 bolo podané dovolanie," uviedla s tým, že spis sa pripravuje na expedíciu na dovolací súd.