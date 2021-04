Stavba zvolenského urgentného príjmu je ukončená, začína sa kolaudácia

Zvolen 20. apríla (TASR) – Výstavba zvolenského urgentného príjmu pokračuje podľa plánu, pandémia nového koronavírusu stavbu ovplyvnila len minimálne. TASR o tom v utorok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„Stavba je aktuálne ukončená a začal sa proces odovzdania stavby a jej kolaudácia. Je predpoklad, že spustenie prevádzky nového urgentu zvolenskej nemocnice môžu pacienti očakávať už koncom tohto leta,“ dodala.



S výstavbou začali vo Zvolene na jeseň v roku 2019 a zahŕňa tri stavebné objekty. Sú to urgentný príjem, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a centrálne operačné sály. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním zvolenskej nemocnice 7.100.000 eur. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. „Stavbu robí spoločnosť Chemkostav, a. s., Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži,“ spomenula hovorkyňa.



V rámci centrálneho urgentného príjmu sú vytvorené pracoviská. Sú to interná príjmová ambulancia, neurologická ambulancia, chirurgická ambulancia so sadrovňou a zákrokovou miestnosťou. Patria tam aj CT pracovisko, rádiológia a sonografia. „V priestore centrálneho urgentného príjmu sú nanovo vybudované centrálne šatne pre zamestnancov. OAIM je vybudované ako samostatné pracovisko v novej prístavbe k chirurgickému pavilónu,“ doplnila Pavliková s tým, že centrálne operačné sály pozostávajú z troch nových sál s kompletným zázemím pre personál.