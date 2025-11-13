Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stavbári finišujú s výstavbou nového cyklochodníka v Poprade

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Aktuálne už celú trasu asfaltujú.

Autor TASR
Poprad 13. novembra (TASR) - Stavbári v súčasnosti finišujú s výstavbou nového cyklistického chodníka v Poprade smerom do Veľkej Lomnice. Mesto na webovej stránke informovalo, že aktuálne už celú trasu asfaltujú.

Výstavba cyklistickej komunikácie, úseku „C“ - Most Športová ulica - štátna cesta cesta I/66 sa tak blíži do záverečnej fázy. „Dodávateľ prác dodržuje stanovený harmonogram, a to ma napĺňa optimizmom. Verím, že nepriazeň počasia ho v najbližších dňoch negatívne neovplyvní a do konca novembra budú práce ukončené. Tak, aby sme mohli spustiť proces kolaudácie,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

Trasa „C“ nového cyklochodníka má dĺžku 2,3 kilometra a náklady na stavbu sú vo výške 1,2 milióna eur. Sto percent oprávnených výdavkov je pritom financovaných Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

V Poprade okrem toho vybudujú aj ďalšiu cyklistickú trasu v smere na Kežmarok. Mesto získalo na projekt z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 dotáciu vo výške 1,5 milióna eur. V tomto prípade ide o trasu „E“, ktorá vedie od diaľničného privádzača až po čistiareň odpadových vôd v smere na Veľkú Lomnicu.
