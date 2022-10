Stavbu cyklomagistrály Terchovská dolina oficiálne ukončili

Žilina 8. októbra (TASR) – Stavbu cyklomagistrály Terchovská dolina, ktorá spája deväť katastrálnych území medzi Žilinou do Terchovou, tento týždeň oficiálne ukončili. Podľa člena predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra Petra Chrapčiaka je cyklomagistrála dlhá vyše 23 kilometrov a jej dokončenie si vyžiadalo investície vo výške zhruba sedem miliónov eur.



Prípravy na vybudovanie cyklomagistrály sa podľa neho začali už v roku 2014. "Finančné prostriedky vo výške 6,3 milióna eur získala OOCR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Partner projektu, Nadácia Kia Slovakia, sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310.000 eur. OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné prostriedky vo výške 350.000 eur, významnú časť z nich financovalo mesto Žilina," uviedol.



Doplnil, že trasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. "V rámci tohto úseku sa postavilo desať mostov dlhých 30 až 55 metrov a sedem menších mostných konštrukcií v dĺžke desať až 40 metrov. Mosty sú z drevených lepených nosníkov, deväť mostov je prestrešených. Navrhnuté sú s prvkami tradičnej miestnej ľudovej architektúry a tak, aby architektúrou zapadli do prostredia krajiny," dodal Chrapčiak.