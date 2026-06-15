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Stavbu Galérie Ľudovíta Fullu odovzdali zhotoviteľovi obnovy
Rekonštrukcia galérie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou SNG, počíta s návratom budovy čo najbližšie k jej pôvodnej podobe z roku 1969.
Autor TASR
Ružomberok 15. júna (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v pondelok oficiálne odovzdala stavbu Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku zhotoviteľovi rekonštrukcie. Predpokladaná dĺžka stavebných prác, ktoré zrealizuje spoločnosť Pamarch, je 24 mesiacov od prevzatia staveniska. Po ukončení rekonštrukcie sa do galérie vrátia zbierkové predmety a diela Ľudovíta Fullu. Financovanie obnovy vo výške 3.279.802,68 eura bez DPH je zabezpečené z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva kultúry SR.
„Stretávame sa tu pri návrate k záväzku, ktorý má v sebe kus úcty, kus pamäti a kus srdca, k záväzku voči človeku, ktorý svojím talentom a svojou veľkorysosťou obohatil celé naše Slovensko, voči Ľudovítovi Fullovi. Keď bola galéria Ľudovíta Fullu v roku 1969 sprístupnená verejnosti, nebola to len nejaká nová kultúrna inštitúcia, ale bola to pocta. Bola to odpoveď štátu na mimoriadny dar umelca, ktorý svoje dielo, svoju celoživotnú tvorbu, svoju osobnú zbierku zveril do rúk nás všetkých,“ uviedla Šimkovičová.
Podotkla, že galériu museli v roku 2022 zatvoriť pre havarijný technický stav budovy. Diagnostika objektu odhalila viaceré závažné problémy vrátane narušenej statiky časti objektu, poškodenia strešného plášťa, nevyhovujúceho systému odvodnenia či zatekania do budovy. „Horšie bolo, že samotná zbierka, ktorá sa v tejto galérii nachádzala, bola ohrozená a musela sa preniesť do depozitárov Slovenskej národnej galérie (SNG), aby sa zachránila,“ doplnila ministerka.
Rekonštrukcia galérie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou SNG, počíta s návratom budovy čo najbližšie k jej pôvodnej podobe z roku 1969. Obnovená bude sklo-mozaiková fasáda, viaceré pôvodné architektonické prvky vrátane kamenných obkladov, schodísk a historických interiérových detailov. Zachované a odborne obnovené budú aj autentické priestory spojené so životom a tvorbou Ľudovíta Fullu. „Naším cieľom je nielen odstrániť technické problémy budovy, ale obnoviť ju tak, aby mohla opäť dôstojne slúžiť verejnosti, umeniu a ďalším generáciám návštevníkov,“ spresnil generálny riaditeľ SNG Juraj Králik s tým, že predtým, ako sa diela vrátia naspäť do galérie, pripravuje z nich SNG v Bratislave veľkú retrospektívnu výstavu.
„Stretávame sa tu pri návrate k záväzku, ktorý má v sebe kus úcty, kus pamäti a kus srdca, k záväzku voči človeku, ktorý svojím talentom a svojou veľkorysosťou obohatil celé naše Slovensko, voči Ľudovítovi Fullovi. Keď bola galéria Ľudovíta Fullu v roku 1969 sprístupnená verejnosti, nebola to len nejaká nová kultúrna inštitúcia, ale bola to pocta. Bola to odpoveď štátu na mimoriadny dar umelca, ktorý svoje dielo, svoju celoživotnú tvorbu, svoju osobnú zbierku zveril do rúk nás všetkých,“ uviedla Šimkovičová.
Podotkla, že galériu museli v roku 2022 zatvoriť pre havarijný technický stav budovy. Diagnostika objektu odhalila viaceré závažné problémy vrátane narušenej statiky časti objektu, poškodenia strešného plášťa, nevyhovujúceho systému odvodnenia či zatekania do budovy. „Horšie bolo, že samotná zbierka, ktorá sa v tejto galérii nachádzala, bola ohrozená a musela sa preniesť do depozitárov Slovenskej národnej galérie (SNG), aby sa zachránila,“ doplnila ministerka.
Rekonštrukcia galérie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou SNG, počíta s návratom budovy čo najbližšie k jej pôvodnej podobe z roku 1969. Obnovená bude sklo-mozaiková fasáda, viaceré pôvodné architektonické prvky vrátane kamenných obkladov, schodísk a historických interiérových detailov. Zachované a odborne obnovené budú aj autentické priestory spojené so životom a tvorbou Ľudovíta Fullu. „Naším cieľom je nielen odstrániť technické problémy budovy, ale obnoviť ju tak, aby mohla opäť dôstojne slúžiť verejnosti, umeniu a ďalším generáciám návštevníkov,“ spresnil generálny riaditeľ SNG Juraj Králik s tým, že predtým, ako sa diela vrátia naspäť do galérie, pripravuje z nich SNG v Bratislave veľkú retrospektívnu výstavu.