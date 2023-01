Stavbu komunitného centra zrušili, bola by finančne príliš náročná

Senohrad 11. januára (TASR) – V obci Senohrad v okrese Krupina nebudú stavať komunitné centrum, na ktoré získali z eurofondov asi 180.000 eur. Pri aktuálne zvýšených cenách materiálov by ho nedokázali spolufinancovať. Pre TASR to uviedla starostka Erika Turanová.



"Zmluvu sme nedávno zrušili a čakáme na vyjadrenie Ministerstva vnútra SR ako riadiaceho orgánu," povedala. Podľa nej obec v súčasnej situácii nemá prostriedky na spolufinancovanie stavby a tiež na ďalšie neoprávnené náklady, ktoré by boli spojené so stavbou.



O výstavbu centra sa snažilo predchádzajúce vedenie obce. Približne pred rokom vypísalo v poradí už tretie verejné obstarávanie na prestavbu bývalého obecného úradu na komunitné centrum. "Predchádzajúce verejné obstarávania nám ministerstvo vnútra zrušilo. Prvý raz to bolo preto, lebo do súťaže sa prihlásil len jeden záujemca. Druhýkrát konštatovali určité pochybenia vo verejnej súťaži," uviedla pre TASR vtedajšia starostka Senohradu Oľga Bartková.



V dvojpodlažnej budove mal po rekonštrukcii vzniknúť klub pre deti a mládež, kancelária pre komunitných pracovníkov, sociálne zariadenia, miestnosť pre poradenstvo a vzdelávacie aktivity, stredisko osobnej hygieny, sklad materiálu, kuchyňa a tiež dielňa pre remeselné zručnosti.



Podľa súčasnej starostky sa obec chce tento rok zamerať na vyhotovenie projektu na rekonštrukciu a rozšírenie materskej školy, kde majú v súčasnosti 35 detí. "Školu chceme energeticky zefektívniť a zvýšiť aj kapacitu o desať miest," pripomenula. O financie sa chcú potom uchádzať z plánu obnovy.



Senohrad má približne 800 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1135. V minulosti tam pôsobil známy botanik a etnograf Andrej Kmeť a tiež spisovateľ Jozef Cíger Hronský.