Stavbu mosta v L.Ondrašovej nie je možné urobiť mimo sezóny

Liptovský Mikuláš 5. mája (TASR) – Stavbu mosta v Liptovskom Mikuláši, časti Liptovská Ondrašová nie je možné zrealizovať celú mimo hlavnej turistickej sezóny. Uviedla to hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová v reakcii na žiadosť mesta, aby kraj rekonštrukciu mosta ponad rieku Jalovčianku odložil na obdobie po sezóne. Lacová argumentuje lehotou výstavby.



"Lehota výstavby mostného objektu vyplýva z projektovej dokumentácie a je v dĺžke osem mesiacov. Pri tak dlhej dobe, pričom počas zimného obdobia (od 1. novembra do 31. marca) nie je možné stavebné práce realizovať, nie je možné, aby sme sa nedotkli aj turistickej sezóny," povedala hovorkyňa pre TASR s tým, že práce plánujú začať v pondelok 16. mája.



Mesto Liptovský Mikuláš zároveň žiadalo, aby zhotoviteľ staval most minimálne v dvojzmennej prevádzke. Lacová hovorí, že realizáciu prác v nočných hodinách alebo za kratší čas z dôvodu zlej dopravnej situácie môže zhotoviteľovi stanoviť dopravný inšpektorát. "Je nám ľúto, že spôsobíme problémy obyvateľom nášho kraja. Každá rekonštrukcia si vyžaduje aj dopravné obmedzenia, bez nich nie je možné stavby realizovať. Prínosom však bude nový most, ktorý bude obyvateľom dotknutého územia slúžiť na dlhé roky," dodala hovorkyňa.



Most na ceste druhej triedy majú zbúrať a postaviť nový. Do Liptovského Mikuláša sa bude obchádzkou jazdiť cez ulice Pongrácovská a Hroboňova, ktoré budú v jednosmernej prevádzke. Smerom na akvapark bude verejnosť využívať obchádzku cez Trstené a Bobrovec.