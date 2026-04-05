Stavby architekta Oskara Winklera v Lučenci pribudli pred 100 rokmi
Autor TASR
Lučenec 5. apríla (TASR) - Prvé stavby Oskara Winklera začali v Lučenci vznikať pred 100 rokmi. Architekt, ktorý v meste navrhol viacero funkcionalistických víl i verejných objektov, je na Slovensku dodnes pomerne neznámy. V Mestskom múzeu Lučenec jeho život a tvorbu približuje expozícia, v rámci ktorej prezentujú autorove projekty i viacero architektových osobných predmetov zachránených z domu Winklerovcov. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.
Oskar Winkler sa narodil v roku 1909 vo Zvolene, neskôr študoval na gymnáziu v Lučenci. Po absolvovaní vysokej školy v Prahe sa opäť vrátil do Novohradu. „Hovorí sa o ňom ako o jednom z prvých profesionálnych architektov v Lučenci, do mesta priniesol rovné strechy. Jeho tvorba spočívala vo funkcionalizme, takže v rovných, čistých tvaroch a jednoduchých interiéroch,“ priblížila pre TASR vedúca Mestského múzea Lučenec Andrea Moravčíková.
Prvé Winklerove stavby začali v Lučenci vznikať v roku 1936, v predvojnovom období projektoval najmä vily pre významné rodiny z Lučenca. „Nenavrhoval však len rodinné domy, ale aj budovy s inou funkciou. Naprojektoval napríklad časť areálu nemocnice, v tom čase išlo o chirurgický pavilón,“ priblížila vedúca múzea. Architekt tiež navrhoval verejné budovy v iných slovenských mestách, napríklad kultúrne domy v Brezne a Fiľakove či poštu vo Zvolene.
Po druhej svetovej vojne Winkler naprojektoval aj vlastný dom, v ktorom následne žil so svojou manželkou. Funkcionalistická vila stojí na ulici Dekréta Matejovie v Lučenci v blízkosti mestského parku. „Neskôr bol obvinený v rôznych vykonštruovaných procesoch. Nakoniec učil na strednej stavebnej škole, ktorá v súčasnosti nesie jeho meno, dokumentoval tiež historické stavby do rôznych publikácií,“ dodala Moravčíková.
O živote významného lučeneckého architekta sa môže verejnosť dozvedieť viac v malej expozícii v mestskom múzeu. Obsahuje napríklad mapu mesta s vyznačenými budovami, ktoré Winkler projektoval. Návštevníci sa dozvedia aj o jeho nezrealizovaných projektoch, medzi ktoré patrilo napríklad lučenecké kúpalisko, tržnica či kultúrny dom pre bývalý národný podnik Poľana.
„Vďaka úspešným akvizíciám sa nám podarilo z jeho domu zachrániť aj jeho osobné predmety, a to napríklad kufor a časť nábytku, ktorý si sám navrhoval. Podarilo sa nám zachrániť aj fotoalbumy a ďalšie autentické predmety, ktoré sme zdigitalizovali a návštevníci ich môžu vidieť priamo v expozícii,“ doplnila vedúca múzea.
