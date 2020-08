Stavenisko cyklotrasy v Liptovskom Hrádku už prevzal zhotoviteľ

Liptovský Hrádok 3. augusta (TASR) – Stavenisko mestskej cyklotrasy v Liptovskom Hrádku prevzal v týchto dňoch zhotoviteľ. Cyklotrasu plánuje radnica vybudovať do konca roka. Takmer polmiliónový projekt bude samospráva spolufinancovať piatimi percentami, zvyšné peniaze získala z ministerstva pôdohospodárstva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.



„Dĺžka úseku cyklotrasy bude 1,3 kilometra, začínať sa bude pri križovatke s Hradnou ulicou. Pokračuje ulicou Pri železnici a končí sa pred spojnicou ulíc Športovej a Pri železnici (blízko malého podchodu)," informovala vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku Zuzana Strapoňová.



Termín realizácie je do 122 kalendárnych dní a celkové náklady sú vyčíslené na takmer 485 000 eur. „Dohodli sme sa, že po presnom vytýčení a zameraní trasy sa ešte viackrát stretneme. Kde bude minimálne možné posunúť a zúžiť trasu tak, aby to nemalo zásadný vplyv na zmenu projektu, a pritom zostala zachovaná zeleň, tam sa budeme snažiť zeleň ochrániť a zachovať v čo najvyššej možnej miere. Aj výkopové práce sa budú riadiť arboristickými štandardmi, na čo sme zhotoviteľa dôrazne upozornili," uviedla Strapoňová.



Trasa je v súbehu s miestnou komunikáciou – povedie po chodníku, ktorý zrekonštruujú na cyklopeší. Súčasťou projektu budú aj prvky cyklistickej infraštruktúry. V úseku pribudne 47 lavičiek, plagátovacie plochy, stojany na bicykle s prístreškom a 26 nádob na odpadky.