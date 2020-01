V Dolnom Kubíne vyrastie tartanová dráha pre talentovaných atlétov

Dolný Kubín 21. januára (TASR) – Talentovaní dolnokubínski športovci budú môcť trénovať na novej tartanovej dráhe. Postaviť by ju mali do konca roka 2021 na atletickom ovále v Dolnom Kubíne. Dotáciu vo výške 200.000 eur na vybudovanie dráhy získalo mesto od Slovenského atletického zväzu (SAZ). TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



"V našom meste sa nachádza mnoho talentovaných a úspešných atlétov, ktorým chýba tartanová dráha, kde by mohli trénovať a pretekať. Som preto veľmi rád, že sa nám to vďaka dotácii zo SAZ podarí zrealizovať a vytvoríme im kvalitné podmienky," povedal viceprimátor mesta Matúš Lakoštík.



Tartanový ovál, ktorý vyrastie v najväčšom dolnooravskom meste, bude merať 400 metrov. Spoluúčasť dolnokubínskej samosprávy na projekte bude 133.333 eur. "Teraz budeme riešiť prípravu, spracovanie projektovej dokumentácie i verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie," konkretizoval Jaroslav Lupák z Telovýchovnej jednoty Orava Dolný Kubín.



Atletická dráha a priľahlé atletické sektory sa nachádzajú na letnom štadióne v Dolnom Kubíne. Ten je jediným v oravskom regióne, kde je možné trénovať a organizovať atletické preteky. Najbližší atletický štadión s umelým povrchom sa nachádza až v Banskej Bystrici. "Na zrekonštruovanej atletickej dráhe a priľahlých atletických sektoroch bude možné organizovať kvalitné tréningy, sústredenia, preteky tak pre mládež, ako aj dospelých nielen v rámci regiónu, ale aj Slovenska," vysvetlil Lupák.



SAZ schválil podporu 23 žiadateľom, pričom na projekty vyčlení dohromady 5,45 milióna eur. "Päť miliónov je príspevok od vlády, o ďalších 450.000 eur zvýšil sumu SAZ z vlastných prostriedkov na investície z rozpočtov na roky 2020 a 2021," informoval generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.