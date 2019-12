V Martine spustili výstavbu atletického oválu za dva milióny eur

Martin 4. decembra (TASR) – Investíciu viac ako dva milióny eur si vyžiada výstavba atletického oválu, ktorú spustili v stredu v Martine. Športovisko bude spĺňať všetky štandardy na súťaže podľa medzinárodných predpisov, zázemie naň poskytla miestna spojená škola. Práce by mali ukončiť do jedného roka a podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju atletiky v regióne.



"V prvej etape výstavby atletického štadióna sa počíta s vybudovaním 400-metrového oválu, postavením športovísk na atletiku vhodných aj na medzinárodné súťaže a ihriska na školské súťaže," uviedla Jurinová. Projekt rieši aj odvedenie dažďových vôd či závlahový systém hracej plochy so základným napojením na inžinierske siete a prípravou na budúcu výstavbu zázemia. Súčasťou prác bude aj oplotenie areálu atletického a futbalového štadióna. Na atletickom ovále budú aj ostatné prvky na atletické disciplíny, napríklad doskočisko na skok do diaľky, hod guľou či beh cez prekážky.



Zmluvu so zhotoviteľom atletického oválu uzavrel ŽSK v novembri. Výstavbu podporí dotáciou vo výške 400.000 eur aj atletický zväz. O zvyšné náklady sa bude podľa martinského primátora Jána Danka mesto deliť so ŽSK. "Dohodli sme sa, že mesto Martin a ŽSK prispejú rovnakými sumami," ozrejmil Danko.



Samotná príprava atletického oválu bola podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej náročná a trvala niekoľko mesiacov. "Komplikovaný bol už výber spracovateľa realizačnej dokumentácie, kde ŽSK musel súťaž niekoľkokrát opakovať," priblížila.



Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok zdôraznil, že atletický klub v Martine je jeden z najstarších na Slovensku, má 96 rokov. "Vychoval obrovské množstvo veľmi úspešných reprezentantov, ako sú Lucia Klocová, Miroslav Vanko, Štefan Balošák. Ďalší výborní športovci nám aj v súčasnosti robia naozaj veľmi dobré meno. Atletický štadión nám tu chýbal na to, aby sme mohli robiť súťaže, a na to, aby tu mohli kvalitne trénovať. Podaril sa preto výnimočný projekt," poznamenal.