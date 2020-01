V Revúcej chcú zastrešiť ľadovú plochu a postaviť novú športovú halu

Revúca 21. januára (TASR) – Zastrešenie existujúcej ľadovej plochy a výstavba novej multifunkčnej športovej haly sú dva najdôležitejšie body projektu športového areálu, na ktorý získalo mesto Revúca účelovú dotáciu od štátu vo výške zhruba 3,75 milióna eur. Ako TASR povedal primátor Július Buchta, v súčasnosti sa realizuje príprava architektonickej štúdie, so stavebnými prácami by sa mohlo začať na jeseň alebo koncom aktuálneho roka.



„Dotáciu sme dostali v podstate dvakrát. Ako prvé to bolo 1,75 milióna eur na športovú halu a potom dva milióny eur na dobudovanie športovo-oddychového areálu. Máme tam totiž umelú ľadovú plochu, ktorú potrebujeme zastrešiť, a tým, že sme dostali peniaze aj na halu, z toho urobíme jeden komplex,“ vysvetlil primátor.



Dodal, že pri spomínanej ľadovej ploche pred troma rokmi už vymenili technológiu. „Takže teraz ju zakryjeme a k tomu sa pristaví moderná športová hala. Vzadu chceme vytvoriť oddychovú zónu vrátane vybavenia, ihrísk či parkovísk,“ načrtol Buchta.



Ako ďalej spomenul, mesto pri vypracovaní štúdie stanovilo podmienku, aby projekt nestál viac ako 3,75 milióna eur, keďže samospráva nemá na tento účel ďalšie vlastné prostriedky. Druhou podmienkou bolo, že nová hala musí byť udržateľná z pohľadu prevádzky.



„To znamená použitie tepelných čerpadiel a všetkých nízkoenergetických zariadení, aby sme ju mohli lacno prevádzkovať. Tretia podmienka bola, aby hala bola dostatočne veľká a použiteľná na všetky športy, teda volejbal, florbal či hádzanú,“ priblížil primátor s tým, že nový športový stánok bude okrem športu bude využívaný aj na kultúrne účely, napríklad na rôzne koncerty a iné podujatia.