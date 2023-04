Stavebné povolenie na obchvat Kežmarku bude hotové v máji

Kežmarok 3. apríla (TASR) - V súvislosti s výstavbou obchvatu mesta Kežmarok sa aktuálne spracúva dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá by mala byť odovzdaná v máji. Uviedol to riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky Slovenskej správy ciest (SSC) František Dorocák s tým, že stavba je rozdelená na dva úseky, a to od Veľkej Lomnice po Huncovce a z Huncoviec za Kežmarok smerom na Starú Ľubovňu.



"Následne začneme s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov. Predpokladáme, že v závislosti od spolupráce zo strany vlastníkov pozemkov, najneskôr do dvoch rokov by mohli byť vykúpené. Následne by sme vyhotovili dokumentáciu pre ponuku a šlo by sa do realizácie. Tá však závisí od pridelených finančných prostriedkov pre SSC, keďže ide o stavbu za niekoľko desiatok miliónov eur," ozrejmil Dorocák. Pozitívom podľa neho je, že zámer už odsúhlasil Útvar hodnoty za peniaze, je tak predpoklad, že zdroje by mali SSC prideliť.



Úsek z Veľkej Lomnice by mal byť v štvorprúdovom profile a ďalej na Kežmarok pôjde o dvojprúdovú cestu. Ministerstvo dopravy (MD) SR chce podľa štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa do budúcna preferovať výstavbu obchvatov miest. "Toto je forma cestnej zelenej dopravy, aby sme hlučnou dopravou neobťažovali obyvateľov miest," dodal.



Primátor Kežmarku Ján Ferenčák vníma negatívne, že sa doposiaľ stále nezačalo s vysporiadavaním pozemkov a nie sú na to vyčlenené ani finančné prostriedky. Upozornil, že ide o dlhoročný zámer, keďže hlavná cesta I/66 vedúca cez mesto je mimoriadne vyťažená aj tranzitnou dopravou. Trasovanie obchvatu je pritom podľa neho známe už niekoľko rokov a aktuálne je vydané aj územné rozhodnutie. "Za tých desať až 12 rokov sa však významne zmenili pomery, takže aj to trasovanie už nemusí byť v súlade s očakávaniami. Vyzývam preto kompetentných, aby čo najskôr vyčlenili finančné prostriedky na túto stavbu, bez peňazí sa nič nezačne," uzavrel Ferenčák.