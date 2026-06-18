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Stavebné práce na moste ponad železnicu v Seredi idú do finále
SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025.
Autor TASR
Sereď 18. júna (TASR) - Stavebné práce na moste ponad železnicu v Seredi (okres Galanta) smerujú do finále. Predpokladané odovzdanie mosta do užívania a sprístupnenie verejnosti je plánované na koniec júla. Mesto Sereď o tom informovalo na základe informácií od Slovenskej správy ciest (SSC).
„Na stavbe sa v súčasnosti realizujú dokončovacie práce. Súbežne môžete v meste sledovať aj obnovu priľahlých komunikácií, ktoré boli počas výstavby a tiež v dôsledku dlhodobých obchádzkových trás nadmerne zaťažované,“ priblížila seredská radnica. Koncom júna sa na stavbe uskutoční ďalší kontrolný deň. Práve počas tohto stretnutia by mali byť komunikované presné termíny.
SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025. Práce sú v hodnote takmer ôsmich miliónov eur s DPH. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli.
„Na stavbe sa v súčasnosti realizujú dokončovacie práce. Súbežne môžete v meste sledovať aj obnovu priľahlých komunikácií, ktoré boli počas výstavby a tiež v dôsledku dlhodobých obchádzkových trás nadmerne zaťažované,“ priblížila seredská radnica. Koncom júna sa na stavbe uskutoční ďalší kontrolný deň. Práve počas tohto stretnutia by mali byť komunikované presné termíny.
SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025. Práce sú v hodnote takmer ôsmich miliónov eur s DPH. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli.