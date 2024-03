Stavebné práce na novom kruhovom objazde v Smižanoch budú pokračovať

Smižany 27. marca (TASR) - Stavebné práce na novom kruhovom objazde v obci Smižany neďaleko Spišskej Novej Vsi by mali pokračovať čoskoro. Aktuálne sa podľa hovorkyne Košického samosprávneho kraja (KSK) Kataríny Strojnej čaká na povolenie ostrého prepojenia plynovodu a následne sa začnú výkopové práce súvisiace s úpravou jazdných pruhov.



"Práce budú prebiehať za značných dopravných obmedzení, preto by sme chceli požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť," upozornila hovorkyňa. Projekt podľa nej postupuje v súlade s harmonogramom a zatiaľ neexistuje odôvodnená obava, že by termín ukončenia výstavby nemal byť dodržaný. Reagovala tak na fakt, že doposiaľ na mieste nevidieť žiadne stavebné mechanizmy, pričom zhotoviteľ si stavenisko prezval ešte začiatkom septembra minulého roka. "Prvotná fáza si vyžiadala preložku telekomunikačných káblov a plynovodu. Po ukončení zimnej údržby ciest, aby práce neobmedzovali samotnú údržbu, bude začatá realizácia úpravy jazdných pruhov, odvodnenie a ďalšie následné kroky," ozrejmila Strojná.



Dodávateľ stavby má na realizáciu diela 250 pracovných dní a prestavba frekventovanej križovatky na kruhový objazd si podľa zmluvy vyžiada viac ako 773.000 eur s DPH. Cieľom je vyriešiť komplikovanú dopravnú situáciu, ktorá na hlavnej križovatke v centre obce aktuálne je. "Spišská Nová Ves nemá diaľničný privádzač a Smižany sú preto centrom, kde sa zlieva doprava. Bolo preto nevyhnutné vyriešiť túto križovatku," skonštatovala ešte pri odovzdaní staveniska starostka Smižian Miroslava Szitová. Projekt je financovaný z rozpočtu KSK.