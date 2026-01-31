< sekcia Regióny
Stavebné práce na novom moste v Jablonici by sa mohli začať v lete
Autor TASR
Trnava/Jablonica 31. januára (TASR) - Stavebné práce súvisiace s výstavbou nového mosta na hlavnom cestnom ťahu v obci Jablonica (okres Senica) ponad rieku Myjava by sa mohli začať v júni alebo júli tohto roka. Detaily obchádzkovej trasy budú známe v priebehu niekoľkých týždňov. TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.
Súčasný most je v zlom technickom stave, navyše nevyhovuje šírkovému usporiadaniu cesty prvej triedy, keďže má len jeden jazdný pruh. Celková hodnota zákazky je takmer 1,56 milióna eur.
„Zmluva so spoločnosťou ASCEMO je účinná od 5. augusta 2025 a podľa nej je lehota na odovzdanie stavebného zámeru a projektu stavby 180 dní od účinnosti zmluvy,“ priblížila Lukáčová.
Aktuálne je podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere. „Potom budú nasledovať ďalšie potrebné administratívne kroky. V súčasnosti počítame so začiatkom samotných stavebných prác v júni - júli tohto roka,“ doplnila.
