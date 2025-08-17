Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Stavebné práce na obnove ciest a chodníkov na Tulskej ulici finišujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ján Nosko informoval, že na Tulskej ulici boli práce spojené s realizáciou cykloopatrení, obnovou autobusových zastávok či kontajnerových stojísk.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Stavebné práce na najrozsiahlejšej rekonštrukcii ciest a chodníkov na banskobystrickom sídlisku Fončorda finišujú na Tulskej ulici. V najbližších týždňoch pokračujú na Moskovskej, Mládežníckej, Družby, Okružnej a Internátnej ulici. Samospráva na to získala financie z plánu obnovy vo výške okolo 1,6 milióna eur.

Ako na sociálnej sieti informoval primátor Ján Nosko, na Tulskej ulici boli práce spojené s realizáciou cykloopatrení, obnovou autobusových zastávok či kontajnerových stojísk.

Finišujeme s komplexnou rekonštrukciou vozovky. Okrem toho sme vybudovali bezpečný, tri metre široký bezbariérový chodník. Pribudla cyklotrasa prepájajúca Kyjevské námestie s najväčšou záhradkárskou oblasťou na vrchu Tulskej ulice. Zrekonštruovali sme parkovacie miesta a kontajnerové stojiská, pribudlo 12 parkovacích miest, ktoré v tejto lokalite chýbali. Upravili sme tiež plochu, kde stojisko pre kontajnery bránilo vodičom v dobrom výhľade a spôsobovalo kolízne situácie,“ zhrnul Nosko.

Ako dodal, pracuje sa ešte na kompletnej obnove dvoch autobusových zastávok s modernými prístreškami so zelenou strechou podľa vizuálu ich architekta. Tento typ prístreškov chcú postupne aplikovať v celom meste.
