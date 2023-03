Stavebné práce na obnove Novosadov plánuje Detva začať počas marca

Detva 9. marca (TASR) - So stavebnými prácami na obnove vnútrobloku na Novosadoch v Detve plánuje mesto začať počas marca. Pre TASR to uviedol primátor mesta Branislav Baran.



Priblížil, že rozvody verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v zemi už vymenili. Nasledovať budú výmena stožiarov verejného osvetlenia a stavebné práce. Výrazné obmedzenia pre chodcov podľa primátora počas rekonštrukcie nebudú. "Budeme sa ich snažiť eliminovať tak, aby to obyvatelia tejto časti čo najmenej pocítili," poznamenal.



Na Novosadoch budú po obnove zónu využívať občania na športové, oddychové a spoločenské aktivity. Tvoriť ju budú detské ihrisko i plocha z betónovej dlažby, kde umiestnia lavičky v tvare polkruhu. "Medzi nimi vysadia strom, ktorý bude tvoriť dominantu tejto stretávacej zóny," priblížil plány hovorca Detvy Milan Suja. Doplnil, že súčasťou projektu je aj prístrešok na odpadky. V tomto objekte sú zahrnuté aj fontánka na pitie a stojany na bicykle. V rámci krajinnej architektúry vysadia aj nový trávnik.



V meste pokračuje aj projekt revitalizácie vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku. V súčasnosti podľa primátora dokončujú terénne úpravy a v lete by už mohli občania toto miesto využívať. Vznikne na ňom oddychová zóna, kde budú sedenie, zeleň a kríky. Súčasťou budú aj viacúčelová hracia plocha a detské ihriská. Pribudne aj chodník na pohybové aktivity určený napríklad pre korčuliarov. Projekt počíta aj s doplnením odpadkových košov a lavičiek.



S obnovou oboch priestorov na sídlisku začali vlani v septembri.