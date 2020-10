Stavebné práce na obnove Vagačovho domu sa v Detve blížia ku koncu

Detva 14. októbra (TASR) – Stavebné práce na obnove historického Vagačovho domu v Detve sa blížia ku koncu. Jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostáva novú tvár. V obnovených priestoroch bude aj múzeum a pamätná miestnosť po rodine Vagačovcov.



„Plán je, že keď bude kolaudácia v blízkej dobe, po etapách by sme mohli tento priestor otvárať pre ľudí,“ povedal pre TASR majiteľ domu Martin Doskočil, ktorý s úplnou rekonštrukciou začal v roku 2017. „Na presnej koncepcii múzea ešte pracujeme,“ dodal.



Vagačov dom v starej časti Detvy roky chátral. V minulosti v ňom sídlila knižnica, pre obyvateľov a turistov sú však jeho brány dlhodobo zatvorené. Keďže nikdy nebol zaradený medzi pamiatky, pri rekonštrukcii nemusel majiteľ dodržiavať pravidlá. Stavbu však chce zachovať aj s jej remeselným odkazom. „Z technického hľadiska je najťažšie zosúladiť súčasné možnosti a priblížiť sa k historickému charakteru budovy,“ zhrnul s tým, že niektoré staré prvky sa v dome podarilo aj zachovať. Sú to napríklad pôvodné parkety a aj dlažba. Na jednom zo schodísk je zas pôvodné kovové zábradlie. Podľa neho potom vyrobili aj nové, ktoré je kópiou starého.



Priestor bude slúžiť i pre turistov, ktorí sa budú chcieť zoznámiť s rodinou Alexandra Vagača a jej prácou s bryndzou. K dispozícii bude aj publikácia Bryndziarstvo a syrárstvo Podpoľania, ktorá popisuje základné historické medzníky výroby bryndze. Atmosféru priestoru dolaďujú farebné steny, ktoré budú takmer rovnaké ako v minulosti. Pribudnú aj dobové fotografie významnej rodiny a majiteľ chce tiež do priestoru priniesť nábytok, akým bol kedysi zariadený. Okrem múzea bude v dome aj kaviareň s historickým nábytkom a dobovými predmetmi.



Výsledkom stavebných prác je aj parkovisko s kapacitou 19 miest, vrátane jedného pre ŤZP. „Kolaudácia by mala byť 16. októbra. Kým nebude skolaudované parkovisko, nemôžeme pristúpiť ku kolaudácii ďalších stavieb,“ spomenul Doskočil.



Vagačovci pochádzali zo Starej Turej a patrili medzi zámožných obyvateľov poddanského pôvodu. Do Detvy prišli v roku 1787, keď sa Vagačovci rozhodli založiť prvú bryndziareň na Slovensku a pre svoju rodinu postavili Vagačov dom.