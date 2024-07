Stavba v skalickej nemocnici pokračuje, zbúrali starú neurológiu

Skalica 30. júla (TASR) - Výstavba nového pavilónu internistických disciplín z prostriedkov plánu obnovy vo Fakultnej nemocnici Agel Skalica pokračuje podľa harmonogramu. Vznikne na mieste pavilónu bývalej neurológie, ktorého nadzemnú časť už zbúrali. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Eva Peterová.



"Po zbúraní starého pavilónu nasleduje odstraňovanie podzemnej - základovej časti budovy starého neurologického pavilónu a zároveň začne proces recyklácie - drvenia stavebných materiálov," priblížil riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta s tým, že časť tohto stavebného materiálu musí byť zapracovaná do základovej časti novej stavby. Predpoklad ukončenia búracích prác je v polovici augusta.



"Následne budú vykonávané preložky teplovodných podzemných vedení, podzemných elektrických vedení nízkeho a vysokého napätia. Po ukončení prác na týchto preložkách začneme so samotnou výstavbou pavilónu internistických disciplín, konkrétne budovaním základov novej stavby," doplnil Šrojta. Výstavba by mala byť ukončená do júna 2026.



Nový štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta. Ponúknuť by mal podľa nemocnice najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu.