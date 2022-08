Stavebné práce v nových jasliach v Rožňave ukončili

Rožňava 22. augusta (TASR) – V meste Rožňava už ukončili stavebné práce v nových jasliach, priestory je ešte potrebné vybaviť zariadením. Prvé mestské jasle v Rožňave plánovala samospráva otvoriť začiatkom septembra, pre meškanie projektu sa tak zrejme stane v októbri. Pre TASR to uviedla Katarína Valková z odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v Rožňave.



"Priestory sú už v takom stave, že sa môžu zariaďovať. Vybavenie a zariadenie sme objednali, postupne nám veci prichádzajú," priblížila Valková. Nové jasle vzniknú v jednom z pavilónov materskej školy (MŠ) na Vajanského ulici. Mesto tak muselo s prácami počkať na začiatok prázdnin a vyprázdnenie priestorov budúcich jaslí.



Samospráva plánovala jasle pôvodne otvoriť v septembri, pre meškanie stavebných prác sa tak zrejme stane o mesiac neskôr. Ako vysvetlila Valková, povolenie od hygienikov môže mesto získať až po kompletnom zariadení priestorov. Následne bude ešte potrebné zapísať zariadenie do registra sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja.



Mestské jasle v Rožňave budú pozostávať z jednej triedy s kapacitou pre 15 detí. Samospráva v zariadení plánuje zamestnať tri opatrovateľky. "Záväzne prihlásených máme zatiaľ osem detí. Kým sa nenaplní kapacita, žiadosti naďalej prijímame," dodala Valková.



V Rožňave po zatvorení súkromných jaslí v roku 2020 chýbalo zariadenie poskytujúce starostlivosť o deti do veku troch rokov. Samospráva na projekt mestských jaslí požiadala ešte vo februári o dotáciu z eurofondov vo výške takmer 38.000 eur. Keďže sa však proces schvaľovania žiadostí predĺžil, mesto sa prípravy rozhodlo financovať z vlastných zdrojov, ktoré sa v prípade schválenia žiadosti do mestského rozpočtu vrátia.