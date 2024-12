Stavebné úpravy Starého Bulváru chce spustiť Žilina v budúcom roku

Žilina 11. decembra (TASR) - V budúcom roku chce žilinská samospráva začať so stavebnými úpravami Starého Bulváru. Investíciu v odhadovanej výške 1,65 milióna eur schválili poslanci na utorkovom (10. 12.) rokovaní mestského zastupiteľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Podľa jej slov bude mať radnica spracovaný projekt k dispozícii do konca roka. "Projekt je výsledkom štúdie Útvaru architekta mesta, stretnutí so správcami sietí, prevádzkarmi i občanmi. Jeho realizácia má zvýšiť bezpečnosť a atraktivitu lokality pre obyvateľov, súčasťou sú však aj nevyhnutné opatrenia na zlepšenie podmienok pre existujúcu a novú zeleň," uviedla Ondrášová.



Doplnila, že celková výška výdavkov sa odhaduje na viac ako 1,6 milióna eur. "Časť finančných prostriedkov bude pochádzať z úveru, dofinancovanie je naplánované z externých zdrojov," uzavrela žilinská hovorkyňa.