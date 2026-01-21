< sekcia Regióny
Stavebný inšpektor v Trenčíne vyzval na zastavenie búrania domu
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 21. januára (TASR) - V súvislosti s búracími prácami na národnej kultúrnej pamiatke meštianskeho domu v centre Trenčína vykonal v stredu Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín miestnu obhliadku v rámci štátneho stavebného dohľadu. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Simona Parižeková.
„Stavebný inšpektor vyzval vlastníka stavby na bezodkladné zastavenie ďalšieho uskutočňovania stavebných a búracích prác na stavbe a upovedomil ho o vykonaní opakovaného štátneho stavebného dohľadu dňa 4. februára,“ uviedol riaditeľ Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín Miloš Mičega.
Pri výkone miestnej obhliadky boli prítomní aj splnomocnený zástupca vlastníka stavby, zástupcovia Krajského pamiatkového úradu Trenčín, mesta Trenčín a Pamiatkového úradu SR. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín bezodkladne po začatí búracích prác začal z úradnej povinnosti pripravovať dostupné podklady a informácie pre vykonanie štátneho stavebného dohľadu.
Podľa odbornej radkyne Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trenčíne Lucie Pastierovej k dnešnému dňu nebola KPÚ Trenčín doručená žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby.
„KPÚ Trenčín podal podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu, ktorého sa zúčastnil a ďalej podniká všetky zákonné kroky v rámci príslušnej legislatívy a v spolupráci s dotknutými orgánmi. KPÚ Trenčín zároveň podal vo veci podnet z podozrenia zo spáchania trestného činu,“ doplnila Pastierová.
Zadné krídlo meštianskeho domu na Palackého ulici v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín začali búrať v sobotu (17. 1.). Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, majiteľ nemal podľa úradov na jej asanáciu potrebné povolenie. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.
