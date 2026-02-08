< sekcia Regióny
Stavebný úrad mesta Košice sa vlani prispôsoboval novému zákonu
Košice 8. februára (TASR) - Stavebný úrad mesta Košice, ktorý je najväčším stavebným úradom na Slovensku, sa v uplynulom roku musel okrem nového stavebného zákona vysporiadať aj s novým územným plánom. V roku 2025 vydal v rámci svojich štyroch pracovísk celkovo 154 územných rozhodnutí a 280 stavebných povolení vrátane rozhodnutí o predlžení platnosti stavebného povolenia, o zmene stavby pred dokončením a v spojenom územnom a stavebnom konaní. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.
„Za rok 2025 vydal Stavebný úrad mesta Košice 523 kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí o povolení zmeny v užívaní stavby. V 744 prípadoch musel rozhodnúť o prerušení stavebného konania,“ uviedol s tým, že k tomu pristupuje v prípadoch, keď žiadosť neobsahuje všetky predpísané doklady. Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty vydal vlani celkovo 56 stavebných povolení a 37 kolaudačných rozhodnutí.
Čo sa týka nového stavebného zákona, ktorý vstúpil do platnosti od apríla 2025, podľa vedúcej stavebného úradu Ivety Kramárovej si na novelu nebolo jednoduché zvyknúť nielen z pohľadu stavebného úradu, ale aj zo strany stavebníkov a žiadateľov o povolenia - najmä čo sa týka tvorby samotných žiadostí. „Všetky žiadosti podané pred 1. aprílom sa riešili podľa ustanovení pôvodného stavebného zákona, čo využilo mnoho stavebníkov, a v danom období nám enormne stúpol počet žiadostí,“ uviedla.
Ďalšou zmenou, s ktorou sa museli stavebníci a developeri vyrovnať, bol nový územný plán mesta, ktorý vstúpil do platnosti od 1. septembra 2025. Viacerí stavebníci chceli podľa magistrátu využiť, že ich stavebný zámer bude posudzovaný podľa pôvodného územného plánu a stavebnému úradu vlani v auguste adresovali vyše 100 podaní.
