Stavebný úrad v Dolnom Kubíne funguje len s dvomi zamestnancami

Dolný Kubín 1. februára (TASR) - Stavebný úrad v Dolnom Kubíne už viac ako rok nevie nájsť dvoch odborných zamestnancov do svojich radov. Situáciu podľa radnice komplikuje aj neistota okolo novej stavebnej legislatívy a je problém nájsť nových záujemcov, ktorí by chceli začať pracovať na tejto pozícii. Mesto preto až do odvolania pristúpilo k úprave stránkových dní úradu.



"Aktuálne už druhý rok má stavebný úrad len dvoch zamestnancov, čo je polovica z potrebných pracovníkov. Vzhľadom na náročnosť niektorých konaní a množstvo práce je nad ľudské možnosti dokázať zabezpečiť plynulý chod a dodržiavanie všetkých lehôt," priblížil primátor Ján Prílepok. Vysvetlil, že situáciu skomplikovala aj dlhodobá práceneschopnosť jednej z kolegýň. Podľa primátora ide o prirodzené vyústenie situácie, ktorá trvá už dlho. Podotkol, že preto museli pristúpiť k opatreniam, ktoré zabezpečia čo najefektívnejšiu prácu úradu.



Pre verejnosť bude stavebný úrad k dispozícii v stredu a piatok v čase úradných hodín. Pondelok, utorok a štvrtok budú nestránkové dni. "Avšak na stavebnom úrade sa bude pracovať so spismi a na príprave rozhodnutí," dodal šéf dolnokubínskej radnice.