Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie pre Nové centrum Ružinova

Bratislava 25. mája (TASR) - Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove vydal územné rozhodnutie pre projekt Nové centrum Ružinova, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet obchodného domu, nazývaný Hirošima. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, právoplatnosť by malo nadobudnúť koncom júna. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Nové územné rozhodnutie nahrádza pôvodné rozhodnutie ešte z roku 2005.



„Územné rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Právoplatnosť by malo nadobudnúť koncom júna vzhľadom na to, že sa postupuje verejnou vyhláškou pre veľké množstvo účastníkov konania. Následne sa môže začať stavebné a búracie konanie,“ skonštatoval Chren.



Samotné rozhodnutie má 105 strán, pričom sa stavebný úrad musel podľa neho vysporiadať s viacerými námietkami. Starosta zároveň podotkol, že všetko bolo preverené a dodatočne opätovne potvrdené všetkými nadriadenými orgánmi, teda od Úradu verejného zdravotníctva SR po bratislavský magistrát. Týkalo sa to plochy, veľkosti, hmoty, svetlotechniky či vzťahov k pozemkom. Hoci sa dá podľa starostu očakávať, že aj napriek tomu môžu prísť ešte nejaké odvolania, budú však podľa neho skôr účelové. Dúfa, že nadriadené orgány budú konať rýchlo.



„Dá sa očakávať, že na jeseň by sa mohlo začať stavebné a búracie konanie, ktorého výsledkom by malo byť, že Hirošima definitívne a konečne zmizne z povrchu zemského,“ poznamenal Chren.



Celý proces trval podľa neho veľmi dlho. Na začiatku bolo potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy k stavbe, ktorá v tom čase desať rokov chátrala. Vyhlásená bola tiež veľká medzinárodná architektonická súťaž, v komisii boli aj zástupcovia magistrátu i mestskej časti. So stavebníkom prerokovala samospráva vopred rozsah či veľkosť projektu, aby žiadna budova nebola vyššia ako okolité. Následne sa takmer dva roky čakalo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a potvrdenie z Ministerstva životného prostredia SR. Ružinovský stavebný úrad začal konanie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby vlani v lete.



„So všetkými námietkami a vecami sa treba vysporiadať, úplne všetko musí byť v súlade so zákonom. A pri takýchto veľkých projektoch sú tieto procesy veľmi náročné,“ dodal Chren.



Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho získal nový majiteľ, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Zakrátko však avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať.



Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť. Skelet Ružinovčanov "straší" dodnes. I napriek tomu, že sa v minulosti objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.