Stavebný zámer Southbank v Petržalke vstupuje do procesu EIA

Bratislava 3. júna (TASR) - Stavebný zámer projektu Southbank, ktorý má vyrásť na južnom brehu Dunaja v bratislavskej Petržalke, v lokalite medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom, vstupuje aktuálne do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou podkladov sú aj štyri štúdie, ktoré nechala vypracovať developerská spoločnosť Penta Real Estate. Skúmali hlukovú záťaž, vplyvy na kvalitu ovzdušia, zaťaženie dopravy a vplyvy na susediacu sústavu chránených území NATURA 2000.



"Štúdie boli dôsledne vypracované s odborníkmi na dané oblasti a sú ďalším dôkazom našej snahy minimalizovať negatívne vplyvy budúcej výstavby na životné prostredie, keďže okolitá príroda tvorí kľúčovú hodnotu celého projektu. Na príprave podkladov sme pracovali intenzívne niekoľko mesiacov," skonštatoval Tomáš Uhlík, zodpovedný za prípravu projektovej dokumentácie pre projekt Southbank.



Developer od začiatku deklaruje, že prioritou je ochrana životného prostredia. Odporúčania zo štúdií, ktoré nechal vypracovať nad rámec zákona, podľa vlastných vyjadrení priebežne implementuje už v úvodných fázach prípravy projektu. Pozemky projektu Southbank sa nachádzajú v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj chránený areál Soví les. Projekt však do týchto území nijako priamo nezasahuje.



Projekt má byť rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov. Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave prvá etapa. Týka sa pozemkov západne od Mosta Apollo a priniesť má päť rezidenčných objektov a jednu kancelársku budovu. Začiatok výstavby je naplánovaný koncom roka 2026.



Na územie bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, víťazom ktorej sa stali zahraničné architektonické ateliéry Snöhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti. Architektonický návrh pracuje zároveň s verejnými priestormi či fragmentmi existujúcej zelene a terénom. Tým umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. bowls. Projekt pracuje s koncepciou piatich bowlov, a to herným a oddychovým, lesným, kultúrnym a športovým.



Dôraz sa má klásť na pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu či urbánnu zeleň, reaguje sa tiež na aktuálne výzvy spojené so zmenou klímy. Do územia sa má tiež zaviesť električka. Zmenou sa má taktiež rušiť obtokový kanál Dunaja v inundačnom území, ktorý nie je podľa spoločnosti z vodohospodárskeho hľadiska potrebný, ale neumožňoval zachovanie vodáckeho športu. Navrhovaný projekt si vyžiada zmenu územného plánu.



Investor plánuje zatraktívniť časť územia projektu Southbank ešte pred začiatkom výstavby, a to ešte tento rok.