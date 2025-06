Stavenisko mosta v smere na Klenovec odovzdali novému zhotoviteľovi

Hnúšťa 3. júna (TASR) - V meste Hnúšťa sa po mesiacoch pokračuje v projekte komplexnej rekonštrukcie mosta na ceste smerujúcej do obce Klenovec. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stavenisko odovzdal novému zhotoviteľovi, pôvodná firma od prác odstúpila vlani na jeseň.



„Stavenisko bolo odovzdané novému zhotoviteľovi, spoločnosti Strabag, 29. mája. Vysúťažená cena zákazky je 591.860 eur s DPH. Práce by mali trvať približne osem mesiacov,“ potvrdila pre TASR odborná referentka pre komunikáciu BBSK Barbara Károlyová.



Komplexná rekonštrukcia mosta na ceste II/526 v Hnúšti odštartovala vlani v auguste a trvať mala necelý rok. Starý most bol v úvode projektu zbúraný, v októbri však vysúťažená firma práce zastavila. „Pôvodný zhotoviteľ, spoločnosť Zedageart, je aktuálne v konkurze. BBSK komunikuje so správcom konkurzného konania, vyrovnanie záväzkov stále prebieha,“ dodala Károlyová.



Pre rekonštrukciu mosta na ceste II/526 v smere na Klenovec platia v Hnúšti aj dopravné obmedzenia. Osobné vozidlá, autobusy a nákladné vozidlá do celkovej hmotnosti 7,5 tony uzatvorený úsek obchádzajú po uliciach Francisciho a Klokočova. Pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony vedie obchádzková trasa cez okolité obce.



Situáciou s mostami na cestách druhej a tretej triedy sa zaoberalo aj ostatné zasadnutie Zastupiteľstva BBSK. Z 1039 mostov v správe kraja je 251 v havarijnom stave, BBSK a ostatné samosprávne kraje v rámci riešenia celoslovenskej situácie dlhodobo žiadajú o spoluprácu štát. V tomto roku plánuje BBSK financovať opravu 14 mostov v celkovej výške investície 4,6 milióna eur.