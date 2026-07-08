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Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi športoviska v Zemplínskej Teplici
Realizácia zahŕňa najmä vybudovanie pumptrackovej dráhy s rozlohou približne 1300 štvorcových metrov (m2) a fitness a workout ihriska.
Autor TASR
Zemplínska Teplica 8. júla (TASR) - V Zemplínskej Teplici v okrese Trebišov vznikne moderný športový areál za približne 233.000 eur. Košický samosprávny kraj (KSK) v stredu odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Katarína Strojná.
Realizácia zahŕňa najmä vybudovanie pumptrackovej dráhy s rozlohou približne 1300 štvorcových metrov (m2), fitness a workout ihriska s certifikovanými športovými prvkami či oddychových zón s lavičkami. Súčasťou športoviska bude tiež bezpečný povrch z liatej recyklovanej gumy EPDM a solárne osvetlenie.
Workoutová časť podľa Strojnej ponúkne deväť exteriérových cvičebných prvkov, ktoré budú slúžiť rekreačným aj aktívnym športovcom. Pumptrack bude tvorený systémom vĺn, klopených zákrut a prekážok, ktoré umožňujú jazdu bez pedálovania a podporujú rozvoj koordinácie, rovnováhy a cyklistických zručností.
Projekt má prispieť k rozšíreniu športovej infraštruktúry v regióne a vytvoriť nový verejný priestor určený na aktívne trávenie voľného času, komunitné stretávanie sa a podporu zdravého životného štýlu pre všetky vekové kategórie. „Myslíme si, že každá väčšia obec by mala mať nejaké športovisko. V mestách by malo byť oveľa viac športovísk aj verejných priestorov, pretože to nie je len o tom chodiť do práce a domov, ale takýmito priestormi sa ľuďom naozaj zvyšuje kvalita života,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Projekt je podporený prostredníctvom Rady partnerstva Košického kraja. Financovaný bude z prostriedkov Európskej únie (85 percent) a štátneho rozpočtu SR (sedem percent), pričom obec Zemplínska Teplica zabezpečí spolufinancovanie vo výške osem percent.
Realizácia zahŕňa najmä vybudovanie pumptrackovej dráhy s rozlohou približne 1300 štvorcových metrov (m2), fitness a workout ihriska s certifikovanými športovými prvkami či oddychových zón s lavičkami. Súčasťou športoviska bude tiež bezpečný povrch z liatej recyklovanej gumy EPDM a solárne osvetlenie.
Workoutová časť podľa Strojnej ponúkne deväť exteriérových cvičebných prvkov, ktoré budú slúžiť rekreačným aj aktívnym športovcom. Pumptrack bude tvorený systémom vĺn, klopených zákrut a prekážok, ktoré umožňujú jazdu bez pedálovania a podporujú rozvoj koordinácie, rovnováhy a cyklistických zručností.
Projekt má prispieť k rozšíreniu športovej infraštruktúry v regióne a vytvoriť nový verejný priestor určený na aktívne trávenie voľného času, komunitné stretávanie sa a podporu zdravého životného štýlu pre všetky vekové kategórie. „Myslíme si, že každá väčšia obec by mala mať nejaké športovisko. V mestách by malo byť oveľa viac športovísk aj verejných priestorov, pretože to nie je len o tom chodiť do práce a domov, ale takýmito priestormi sa ľuďom naozaj zvyšuje kvalita života,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Projekt je podporený prostredníctvom Rady partnerstva Košického kraja. Financovaný bude z prostriedkov Európskej únie (85 percent) a štátneho rozpočtu SR (sedem percent), pričom obec Zemplínska Teplica zabezpečí spolufinancovanie vo výške osem percent.