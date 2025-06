Stavrovská navštívi Trenčiansky kraj

Nové Mesto nad Váhom/Púchov 2. júna (TASR) - Posilniť presadzovanie záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti je hlavným cieľom výjazdu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej do Trenčianskeho samosprávneho kraja. V utorok (3. 6.) navštívi Nové Mesto nad Váhom a vo štvrtok (5. 6.) Púchov. Informovala o tom hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Štefánia Kačalková.



Komisárka bude konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s organizáciami problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory, podporovať záujem o verejné otázky a presvedčí sa, ako je pre nich v regióne nastavená pomoc štátu.



„Deň s komisárkou potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín. Predpoludním sa tím komisárky stretne s predstaviteľmi a so zástupcami miest, zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Predstaví im činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj možnosti spolupráce so samosprávou. Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi niekoľko zariadení venujúcich sa ľuďom so zdravotným postihnutím,“ informovala hovorkyňa.



V Novom Meste nad Váhom navštívi Centrum sociálnych služieb, Denný stacionár - stredisko Evanjelickej diakonie, ale aj chránenú dielňu. V Púchove sa komisárka a jej tím stretnú s klientmi Denného centra Púchov a s klientmi Domova sociálnych služieb Nosice.



Popoludní bude komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti. V Novom Meste nad Váhom od 14.00 h na mestskom úrade, v Púchove od 15.00 h v priestoroch divadla.