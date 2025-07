Sťažnosti voči zastaveniu stíhania pre znečistenie Slanej nevyhoveli

Nižná Slaná 8. júla (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície nevyhovel sťažnosti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava voči uzneseniu o zastavení trestného stíhania v súvislosti so znečistením rieky Slaná banskými vodami. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) SR Roman Hájek s tým, že sťažnosť bola postúpená dozorovému prokurátorovi.



„V zmysle pokynu prokurátora Okresnej prokuratúry Rožňava bolo uznesenie o zastavení trestného stíhania podľa Trestného poriadku zaslané ďalším oprávneným osobám. Po doručení prípadných sťažností o nich bude rozhodnuté v súlade s Trestným poriadkom,“ uviedol hovorca PPZ.



Trestné stíhanie v súvislosti so znečistením rieky Slaná bolo zastavené koncom apríla s tým, že výtok silne mineralizovaných vôd z banského diela do vodného toku je výsledkom nepredvídateľnej udalosti a systémového zlyhania. Vzniknuté škody na životnom prostredí v rámci policajného vyšetrovania vyčíslili na viac ako 357 miliónov eur. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, ktorá trestné oznámenie podala, sa so závermi polície nestotožnila a voči uzneseniu podávala sťažnosť.



Rieka Slaná je v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná znečisťovaná od februára 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda vlani začiatkom júna 1,5 milióna eur, ďalšie práce v podzemí sa začali vlani v lete. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.