Štedrý deň v Depaul bude pre pandémiu iný ako po minulé roky

Bratislava 24. decembra (TASR) – Štedrý deň bude v neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľudom bez domova, iný ako po minulé roky. Jej klienti budú sláviť Vianoce v spoločnosti pracovníkov organizácie, no bez prítomnosti dobrovoľníkov, ktorí po minulé roky pomáhali dotvárať vianočnú atmosféru. Pre TASR to povedal riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš s tým, že aj napriek tomu pripravili vianočnú výzdobu a ľudia bez domova sa môžu tešiť aj na darčeky.



"Tradične bude aj štedrovečerná večera s kapustnicou a rybou, pri ktorej klientov obslúžia naši kolegovia. Rovnako plánujeme aj polnočnú omšu, ktorá síce nebude úplne o polnoci, no bude. Tradične bude na Štedrý deň Nocľaháreň sv. Vincenta pre klientov bezplatná," priblížil Kákoš. Aj tento rok nechávajú nocľaháreň otvorenú celodenne počas dní pracovného pokoja, teda 25. a 26. decembra a 1. januára. Samozrejmosťou je obed a vianočné pohostenie pre klientov počas dňa.



"Nielen Vianoce, ale celý tento rok nám v nahote ukázal, že všetky neriešené veci a skryté problémy spoločnosti vyplávajú v krízovom čase na povrch a ukážu naše slabé miesta. Ľudia bez domova žijú medzi nami a potrebujú našu pomoc tu a teraz," skonštatoval Kákoš. V aktuálne prebiehajúcej pandémii sa, ako tvrdí, ukázali ako najzraniteľnejšia skupina, keďže im chýba bývanie (domov), v ktorom by sa mohli ochrániť pred nákazou. "Sú tak vystavení veľkému riziku a potrebujú našu pomoc," poznamenal riaditeľ.



Každý vie pomôcť priamo tak, že ľudí bez domova osloví a spýta sa, čo potrebujú. Rovnako im môže verejnosť pomôcť aj cez organizácie, ktoré s ľuďmi bez domova pracujú. Na webových stránkach organizácií je možné nájsť zoznam materiálnych vecí, ktoré aktuálne potrebujú. "Zima sama o sebe je extrémne náročná pre ľudí bez domova s reálnymi rizikami a dosahmi na ich zdravie. No kombinácia zimy a pandémie je pre nás a tiež ľudí bez domova novou skúsenosťou, pred ktorou vnímame rešpekt," uviedol Kákoš.



Z tohto roka je podľa neho potrebné si zobrať ponaučenie a zamerať sa v budúcich rokoch ešte viac na prevenciu straty bývania, na dostupné bývanie a na efektívnu pomoc tým, ktorí žijú na ulici.