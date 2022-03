Štefan Štefek oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post primátora

Nitra 30. marca (TASR) – Štefan Štefek v stredu oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post primátora mesta Nitra. Kandidovať bude ako nezávislý, bez podpory politických strán.



Ako uviedol, spoločne zo svojimi podporovateľmi chce do volieb postaviť kandidátku na plný počet poslancov v nitrianskom mestskom zastupiteľstve. „Bude to 31 schopných ľudí, ktorí milujú toto mesto a sú ochotní podieľať sa na jeho rozvoji,“ skonštatoval.



Vo svojom volebnom programe bude mať tri základné priority. Okrem dopravy je to aj vypracovanie nového územného plánu mesta a výstavba novej čistiarne odpadových vôd (ČOV). „K riešeniu dopravy v Nitre sa treba konečne postaviť veľmi zodpovedne. Je to doprava dynamická, kde nás čaká veľmi veľa vážnych úloh, ale aj doprava statická. Ak nebudeme stavať parkovacie domy, ale iba nové parkovacie miesta na úkor zelene, tak nás musia ľudia z tohto mesta vyhnať. Už tu nemáme čo robiť,“ uviedol.



Ďalšou jeho prioritou je nový územný plán mesta. Jeho posledná podoba vznikla v roku 2003 a odvtedy k nemu pribudlo šesť doplnkov. „Som proti tomu, aby vznikol siedmy. Pre ďalší rozvoj Nitry je nový územný plán nevyhnutný. Treba však povedať, že pripraviť dobrý územný plán z pohľadu urbanizmu a ďalšieho videnia mesta trvá jedno volebné obdobie. A my sme v Nitre už premrhali tri roky,“ povedal Štefek.



Pre mesto je podľa jeho slov nevyhnutná aj výstavba novej ČOV. „To je veľmi vážna vec. V poslednom období sa v Nitre postavilo 2000 nových bytov a ďalších 9000 sa chystá stavať. A ten základ, ktorý nemáme a čo sa neudialo ani v roku 2017 pri príchode automobilky Jaguar Land Rover do Nitry, je práve výstavba novej ČOV. Dospeli sme do stavu, že nášmu mestu hrozí stavebná uzávera. Nechcem šíriť žiadnu poplašnú správu, hovorím to už minimálne päť rokov,“ zdôraznil.



Štefek bol v minulosti okresným predsedom strany Smer-SD v Nitre, je dlhoročným mestským poslancom a v rokoch 2006 až 2014 zastával funkciu nitrianskeho viceprimátora. V súčasnosti pracuje ako investičný riaditeľ v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.



Okrem Štefeka už záujem kandidovať na post primátora mesta Nitra oznámil súčasný primátor Mareka Hattas a bývalý prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak. Svoje predvolebné bilbordy má v uliciach Nitry aj mestský poslanec Pavol Obertáš.