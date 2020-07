Štefánik: Busta M. R. Štefánika vo Zvolenskej Slatine je na mieste

Zvolenská Slatina 26. júla (TASR) – Na pôvodnom historickom mieste pred budovou Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen v nedeľu odhalili bronzovú bustu Milana Rastislava Štefánika. Ako pre TASR povedala starostka obce Mária Klimentová, bustu tam premiestnili z areálu miestnej základnej školy (ZŠ).



„Som presvedčená, že je to správna vec a správny krok. Bola to iniciatíva a myšlienka Miestnej organizácie Matice slovenskej (MO MS). Podľa jej členov bolo pekné, že busta bola vystavená v škole, ale predsa len nebola verejnosti prístupná tak ako na pôvodnom mieste. Dúfam, že teraz tu zostane už navždy,“ uviedla starostka.



Podľa slov predsedu MO MS vo Zvolenskej Slatine Mareka Hanusku bola púť busty od jej prvého odhalenia v roku 1939 až do súčasnosti dosť netradičná. „Bustu osadili pri príležitosti 20. výročia Štefánikovej smrti. Na svojom pôvodnom mieste stála podľa spomienok starších obyvateľov obce ešte začiatkom 70. rokov 20. storočia,“ priblížil predseda.



Neskôr ju však z pôvodného miesta odstránili a podľa Hanusku ju ľudia po rokoch našli pohodenú v jednom miestnom kuríne. „Až začiatkom 90. rokov ju zrenovovali a osadili na chodbu tunajšej ZŠ,“ dodal Hanuska.



MO MS a obec sa pred časom rozhodli, že bustu prenesú na pôvodné miesto a do školy dajú vyhotoviť jej epoxidový odliatok. Získali na to aj dotáciu z ministerstva kultúry v hodnote 3500 eur. Zhruba 2000 eurami prispela na výrobu repliky aj samospráva.