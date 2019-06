Stefanik trail štartuje na Bradle, bežcov bude možné sledovať online

Trať pretekov jednotlivcov, dvojíc a štafiet v horskom behu sa končí pri Štefánikovej soche na nábreží Dunaja v Bratislave.

Brezová pod Bradlom 7. júna (TASR) – Pri Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika odštartuje 7. ročník bežeckého podujatia Stefanik trail. TASR o tom informoval zakladateľ a riaditeľ podujatia Martin Urbaník.



Trať pretekov jednotlivcov, dvojíc a štafiet v horskom behu sa končí pri Štefánikovej soche na nábreží Dunaja v Bratislave. Vedie po Štefánikovej magistrále v Malých Karpatoch a meria takmer 145 kilometrov. Jednotlivci odštartujú o 19.00 h, dvojice majú štart o 21.00 h a štafety sa vydajú na trať o 23.00 h.



Podujatie sa koná od roku 2013 ako spomienka na sedemdňový 120-kilometrový pochod zraneného a vyčerpaného Štefánika v novembri 1915 cez srbské a albánske hory v snahe zachrániť si holý život.



Trasa prechádza troma krajmi. V Trnavskom kraji sa pobeží prevažne v nočných hodinách a v náročnom teréne Malých Karpát. Práve v oblasti Zárub, najvyššieho vrchu tohto pohoria, bolo vlani počas pretekov mimoriadne nepriaznivé a pre bežcov nebezpečné počasie. Organizátori sa preto rozhodli v záujme bezpečnosti bežcov, dobrovoľníkov a záchranárov, ktorí v tom čase boli v teréne, preteky ukončiť.



"Po vlaňajšej skúsenosti chceme byť čo najlepšie pripravení na všetky možné scenáre. Preto som veľmi rád, že budeme mať viac ako 250-členný zbor dobrovoľníkov," doplnil zakladateľ behu.



Ako ďalej dodal, každý bežec bude mať prístroj, podľa ktorého bude sledovateľný v každom okamihu pretekov na internete. "Ale je to predovšetkým z dôvodu bezpečnosti, keďže ide o dlhú trať a riziko zmeny počasia či ďalších nečakaných udalostí tu predsa len je," spresnil pre TASR Urbaník.



Novinkou je aj to, že bežci budú do cieľa prvýkrát dobiehať cez bratislavské korzo. "Tým, že na absolvovanie pretekov majú bežci 32 hodín, budú celú noc prebiehať bratislavským korzom. Prvých bežcov však očakávame už medzi 10.30 a 11.00 h v sobotu dopoludnia, keďže na základe minulých časov dosiahli najlepší čas 16.15 h," vysvetlil organizátor.



Na tohtoročné podujatie sa prihlásil rekordný počet pretekárov, tvorí ich 224 sólo bežcov, 70 pacerov, čiže vodičov pre sólo bežcov, 26 dvojčlenných ultra štafiet a 77 štafetových tímov.



Všetci bežci každoročne finančne podporujú detský hospic Plamienok. Pracovníci hospicu budú na trati rozdávať zvončeky ako poďakovanie za príspevok do verejnej zbierky. V minulom roku celková vyzbieraná suma pre Plamienok počas podujatia presiahla výšku 11.000 eur.