V areáli Bradla sa začala rekonštrukcia historickej Strážnicu

Brezová pod Bradlom 25. marca (TASR) - V areáli Bradla, kde sa nachádza Mohyla Milana Rastislava Štefánika, sa začala rekonštrukcia historickej budovy Strážnice. Tá bola postavená v polovici minulého storočia ako zázemie pre správcu mohyly.



Mesto Brezová pod Bradlom na jej opravu získalo od štátu pri príležitosti Roka Milana Rastislava Štefánika takmer 200.000 eur. Po dokončení prác bude poskytovať služby pre návštevníkov národnej kultúrnej pamiatky. "Príde ku kompletnej výmene elektroinštalácie, vzduchotechniky, sanity, budú zrekonštruované okná, podlahy, fasáda budovy a taktiež dôjde k oprave strechy, ale nič nové nepribudne," informoval primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran.



Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a pri stavebných prácach je prioritou zachovanie pôvodných prvkov a materiálov. "Prebieha odobrovanie vzoriek dlažieb a obkladov, ktoré budú použité. V jednej miestnosti zostala originálna drevená podlaha, ktorá sa musí zachrániť, vyrábajú sa repliky okien a dverí podľa pôvodných, ktoré už boli zničené alebo nefunkčné," informoval projektant rekonštrukcie Martin Šlahor.



Obnova čaká aj fasádu budovy, ktorú tvoria obklady pochádzajúce z trnavskej tehelne Dušana Jurkoviča, tvorcu Štefánikovej mohyly. Bude ich treba vyčistiť a poškodené diely nahradiť novými, ktoré budú zhotovené podľa pôvodnej technológie. Všetky práce by mali byť hotové do konca júna.



"Pokiaľ budú poveternostné podmienky priaznivé, chceli by sme dokončiť rekonštrukciu celého objektu aspoň o mesiac skôr, aby pri plánovaných akciách na Bradle bola Strážnica k dispozícii," doplnila Denisa Zuščíková z Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom.



Budovu chce mesto využiť na poskytovanie služieb návštevníkom Bradla ako reštauráciu s občerstvením, keďže takéto zariadenie v areáli doteraz chýba.